28. říjen není prezidentova soukromá párty, kritizují politici Zemana

„Pozvánku na Hrad jsem nedostal. Je to věcí prezidentových úředníků, kteří by si měli uvědomit, že to není prezidentova soukromá párty, ale den zásadního státního svátku,“ kritizoval v Partii na Primě předseda lidovců Marek Výborný.

Podle předsedy KDU-ČSL Marka Výborného nejde o postoje ani o názory na prezidenta, ale 28. října bychom si měli připomínat naše kořeny. „Když nejsou pozváni všichni ústavní činitelé, v pořádku to není. Mrzí mě, že prezident republiku nespojuje, ale podporuje rozdělení společnosti,“ řekl.

Prezident Miloš Zeman stejně jako minulý rok čelí kritice za to, že selektuje pozvané na udílení státních vyznamenání na Pražském hradě.

Tvrdí, že nepozval ty, kteří podpořili ústavní žalobu na prezidenta. „Ti zákonodárci, kteří podpořili ústavní žalobu na prezidenta Miloše Zemana, by měli z pozvání na oslavy státního svátku 28. října na Pražském hradě trauma,“ prohlásil Zeman na TV Barrandov.

„Občas registruji, že si někdo stěžuje, že nebyl pozván. Já si myslím, že jde o lidi, kteří nemají příliš vlídný vztah k tomuto státnímu svátku a osobě prezidenta, a tak jim nebudu působit duchovní trauma, že by tam museli trpět,“ prohlásil dále.

Předseda Sněmovny Radek Vondráček z hnutí ANO si stejně jako Výborný myslí, že jde o rozdělování společnosti. „S prezidentem nesouhlasím. Podle mého názoru by se měli pozvat všichni z obou komor parlamentu,“ komentoval Vondráček v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) na Primě věc komentovat nechtěla. Sdělila, že na Hrad přijde, protože pozvánku dostala a myslí si, že by se česká státnost oslavovat měla.

„Nevím, kdo mu radí,“ neví šéf komunistů Vojtěch Filip, ale je přesvědčen, že by měli být pozváni všichni ústavní činitelé. Nepozvat určité spektrum politiků považuje za chybu. Uvedl to rovněž v České televizi, stejně jako Zbyněk Stanjura, předseda poslaneckého klubu občanských demokratů.

„Miloš Zeman svátek zprivatizoval, pan Grospič pozván je. Je to absurdní, ten, který neuznává okupaci a nectí mrtvé tam bude,“ dodal Stanjura. Stanislav Grospič (KSČM) se v minulosti nechal slyšet, že oběti z 21. srpna 1968 nebyli obětmi okupace, ale obětmi dopravních nehod.

Pozváni na udílení vyznamenání nebyli také třeba místopředsedové Sněmovny Petr Fiala (ODS) a Vojtěch Pikal (Piráti) či představitelé sněmovních stran TOP 09, KDU-ČSL a STAN. Právě poslanci ODS, Pirátů, TOP 09, KDU-ČSL a STAN na konci září hlasovali pro předložení žaloby.

„Nenašel někdo moji pozvánku na Hrad?“ tázal se poslanec TOP 09 Dominik Feri na Twitteru. Také on pozván nebyl.

Na Hrad ovšem nepůjde třeba také nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který nebyl pozvaný loni a podle všeho nebude ani letos. Jsou to zároveň zhruba dva roky, co se nejvyšší státní zástupce odmítl sejít s hlavou státu, protože jeho úřad tehdy zrovna dohlížel na vyšetřování Lesní správy Lány spadající pod prezidentskou kancelář. V kauze policie viní několik lidí a firmu z manipulace zakázky.

