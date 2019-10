Podporovatelé ústavní žaloby by měli z pozvání na Hrad trauma, řekl Zeman

Prezident zopakoval svůj výrok z minulých let, že na oslavy 28. října nezve lidi, kterým by působilo utrpení, kdyby poslouchali jeho projev. „Občas registruji, že si někdo stěžuje, že nebyl pozván. Já si myslím, že jde o lidi, kteří nemají příliš vlídný vztah k tomuto státnímu svátku a osobě prezidenta, a tak jim nebudu působit duchovní trauma, že by tam museli trpět,“ řekl.



Na otázku, zda se seznam nepozvaných shoduje se seznamem podporovatelů ústavní žaloby, odpověděl, že se jedná o stejný případ.



„Jestliže podpořili ústavní žalobu na prezidenta, pak lze opět očekávat ono psychické trauma, které by utrpěli, kdyby museli poslouchat můj projev, udělování státních vyznamenání a tak dál,“ prohlásil.

Pozvánku na udělování státních vyznamenání na Hradě 28. října letos zatím nedostal například předseda senátorského klubu SEN 21 Václav Láska, zatímco v minulých letech byl pozván vždy.



Láska byl jedním z iniciátorů přípravy ústavní žaloby na Zemana. Podle Lásky se Zeman snaží změnit nynější parlamentní systém na poloprezidentský.



Pozváni na udílení vyznamenání nebyli také třeba místopředsedové Sněmovny Petr Fiala (ODS) a Vojtěch Pikal (Piráti) či představitelé sněmovních stran TOP 09, KDU-ČSL a STAN. Právě poslanci ODS, Pirátů, TOP 09, KDU-ČSL a STAN na konci září hlasovali pro předložení žaloby.

Poslanci vládních ANO a ČSSD spolu se zástupci KSČM a SPD, kteří mají ve Sněmovně dohromady pohodlnou většinu, však žalobu nepodpořili. Sněmovna tak souhlas s předložením žaloby nedala.