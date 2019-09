Jágr, Boček i kontroverzní kněz. Vyznamenání na 28. října opět budí emoce

„Pozvánku jsem ještě neobdržel, ale nezúčastnil jsem se ani loni a v kontextu k některým věcem, které se dotýkají Ústavy, moc nevidím důvod svoje stanovisko z minulého roku měnit,“ říká předseda KDU-ČSL Marek Výborný a zmiňuje prezidentovo letní otálení se jmenováním ministra kultury. Stejně jako v minulých letech pak na Hradě budou chybět někteří poslanci opozičních TOP 09, STAN a ODS.



„Nepůjdu,“ řekla dlouholetá Zemanova kritička Miroslava Němcová z ODS. Naopak s účastí na Hradě počítají poslanci nejsilnějšího koaličního hnutí ANO, KSČM a SPD.

Zima si počká, koho pozvou

Hrad zatím pozvánky politikům ani některým dalším osobnostem veřejného života nerozeslal. A až podle toho, koho pozvou, se o své účasti hodlají rozhodnout rektoři některých univerzit a vysokých škol.

„Až přijde pozvánka, poradíme se s kolegy rektory. A uvidíme podle situace, jestli budou všichni kolegové pozvaní, nebo ne,“ říká rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. Ten se loni, mimo jiné i na protest proti nepozvání jednoho z jeho kolegů, tehdejšího rektora Masarykovy univerzity Mikuláše Beka, ceremoniálu nezúčastnil. Beka, který byl na Hradě v nemilosti od chvíle, kdy zakázal Zemanovu přednášku na univerzitě z obavy z předvolební agitace, však letos ve funkci nahradil neurolog Martin Bareš.

Hradní mluvčí Jiří Ovčáček se včera na dotaz MF DNES omluvil, že na otázky k tomu, koho prezident na ceremoniál do Vladislavského sálu pozve, odpoví v nejbližších dnech. Žádný z rektorů, s kterými měl prezident v minulosti vážnější neshody, už však ve svojí pozici není.

Zeman pro letošní rok vybíral z více než tří set návrhů na vyznamenání od veřejnosti, poslanců i senátorů. Mezi osobnostmi, jejichž vyznamenání se očekává, zatím nejvíce vášní budí srbský filmový režisér Emir Kusturica a katolický kněz Petr Piťha.

Druhý jmenovaný totiž loni vyvolal poprask mezi duchovními kázáním, v němž mimo jiné prohlásil, že „rodiny budou roztrženy a rozehnány“ a homosexuálové „budou prohlášeni za nadřazenou vládnoucí třídu“. „Šlo o strašení lidí, apokalyptické blouznění, které nemělo žádnou oporu v realitě,“ pustil se tehdy do Piťhy kněz Tomáš Halík.

Srbský filmař Kusturica, který patří k nejslavnějším absolventům pražské FAMU a je autorem oceňovaných filmů Černá kočka, bílý kocour nebo Život je zázrak, si od kolegů z oboru vysloužil v minulosti kritiku za schvalování anexe Krymu nebo slova o ruském prezidentovi Vladimiru Putinovi, jehož označil za „báječného“ muže.

Naopak souhlas i svých kritiků si Zeman vysloužil za úmysl vyznamenat Řádem bílého lva nejvyšší třídy posledního žijícího pilota RAF Emila Bočka. Bočkovi je 96 let a vyznamenání mu propůjčil už v roce 2010 Václav Klaus, šlo však o nižší, III. třídu. Oceněn in memoriam by měl být psovod Tomáš Procházka, který zahynul při misi v Afghánistánu. Očekává se, že Zeman vyhoví návrhu ministra obrany Lubomíra Metnara na propůjčení Řádu bílého lva in memoriam pilotovi z druhé světové války Josefu Ocelkovi.

Už v květnu Zeman prozradil, že hodlá medailí Za zásluhy prvního stupně ocenit hokejistu Jaromíra Jágra.

Jak to vypadalo v roce 2018:

