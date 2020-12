Koronavirus ztěžuje práci i horské službě. Záchrana zraněných ohrožena není

„V karanténě či přímo nemocných máme v současné době pouze jednotlivce. Celkově je to asi do pěti procent,“ říká mluvčí Horské záchranné služby Radek Zeman. Podle něj však byla pro záchranáře náročná už letní sezona. „Na horách byla veliká návštěvnost. V tomto duchu se bude pravděpodobně vyvíjet i ta zimní ,“ podotýká Zeman.

Ten rovněž potvrzuje, že v záloze jsou i dobrovolníci: „Máme nastavený systém výpomoci v případě personální krize.“

Náčelník horské služby v Jizerských horách René Mašín uklidňuje, že situace, kdy by neměl kdo zasahovat u zraněných lyžařů či turistů, nenastane. „Systém je dostatečně nastavený i na zvládnutí většího počtu nakažených záchranářů,“ zdůrazňuje náčelník Mašín.

Černé scénáře si záchranáři nepřipouštějí

Zatím v klidu zůstává i náčelník horské služby na Šumavě Michal Janďura. Ten zároveň připomíná, že pokud jde o dobrovolníky v záchranářských řadách, nejsou to lidé z „ulice“. „Standardně je zařazujeme do služeb a to jednou za tři týdny o víkendu. Kdyby byla například část týmu v karanténě, nastoupí do více služeb, než mají předepsáno,“ vysvětluje pozici dobrovolníků Janďura.

„Na Šumavě jsme měli v karanténě dva zaměstnance, nyní máme stoprocentní stav. V rámci epidemiologických doporučení jsou kolegové rovnoměrně rozmístění a slouží na stanici po jednom. To kdyby se objevil nějaký problém a nedocházelo ke komunitnímu šíření. Uvidíme, jaká přijde zimní sezona,“ podotýká. I podle něj nyní záleží, kdy a v jakém režimu se rozjedou lyžařská střediska.

„Koronavirus nám značně práci stěžuje,“ přiznává náčelník Josef Hepnar z Orlických hor. Avšak na sezonu jsou na severu Čech také připraveni. „Určitě se nestane, že by neměl kdo zachraňovat. Zásadní problémy nemáme,“ zdůrazňuje Hepnar. Zároveň potvrzuje, že letošní léto měli více zásahů.

Češi totiž dali letos kvůli koronaviru přednost dovolené v tuzemsku. To znamenalo více úrazů a akcí pro záchranáře. Na konci srpna zasahovali třeba v Ruském údolí u Olešnice, kde při sjezdu z kopce spadla třináctiletá dívka tak nešťastně, že upadla na kratší dobu do bezvědomí.

Náročné léto i kvůli koronaviru mají za sebou i záchranáři v Krkonoších. Krkonošský národní park (KRNAP) totiž v letních měsících zaznamenal rekordní návštěvnost. Největší zájem byl od začátku července do poloviny září. Na Sněžce Správa KRNAP zaznamenala dokonce nejvyšší letošní denní návštěvnost, více než deset tisíc lidí.

Avšak i záchranáři v nejnavštěvovanějších českých horách jsou připraveni na případnou nákazu či izolaci ve svých řadách. „Měli bychom mít dobrovolníky, kteří nás v případě nutnosti doplní. Zatím nás ale nákaza nijak neomezila. Že by neměl kdo zasahovat, to by se určitě stát nemělo. Proto máme dobrovolné členy, které můžeme využívat,“ říká náčelník Horské služby Krkonoše Pavel Jirsa.



„Kdyby mělo naráz skončit v izolaci tři až pět našich lidí, byl by to obrovský problém,“ varoval nedávno v rozhovoru pro MF DNES náčelník Miroslav Račko z Krušných hor.

Černý scénář si však nepřipouští. „Rozhodně nejdeme riziku naproti a chráníme se. Na celé Krušné hory je nás pouze čtrnáct zaměstnanců. Máme však širokou dobrovolnickou základnu. To jsou kolegové, kteří k nám chodí sloužit hlavně o víkendech, takže bychom je mohli vzít do dočasného pracovního poměru,“ podotkl náčelník Račko.

Snad bude zima v pohodě, doufá náčelník Beskyd

Na zimní sezonu jsou připraveni i záchranáři v Beskydech. „Co se týká covidu, momentálně nemáme personální problém. Jinak se jen při každém zásahu musíme více chránit ochrannými prostředky,“ vysvětluje šéf záchranářů v Beskydech Radan Jaškovský. Podle něj však záleží i na okresku. „Máme lokality, kde je dostatek dobrovolníků, máme některé okrsky, kde jsme na hraně, ale řešíme to,“ podotýká Jaškovský. Zároveň říká, že nechce předjímat, co v zimě bude. „Doufám, že proběhne v pohodě,“ přeje si náčelník.