Horské služby se obávají o mladé. Řada z nich nezvládá vstupní testy

Pomáhat lidem v krásném horském prostředí Beskyd nebo Jeseníků. Takovou motivaci a představu má řada zájemců o práci v rámci horské služby. Jenže záhy často přijde nemilé vystřízlivění.

„O zájemce nouzi nemáme, ale kluci bohužel dost nedávají naše náročné přijímací testy, které musejí splnit. Je nám to líto, ale nelze slevit, protože práce to je sice krásná, ale také velmi náročná,“ konstatoval náčelník Horské služby Jeseníky Vítězslav Kaller.

Například zhruba šestnáctikilometrový běh v horském terénu musejí adepti zvládnout za hodinu a dvacet minut. „Fyzické předpoklady jsou pro tuto zodpovědnou práci prostě zásadní,“ zopakoval Kaller.

Občas dělá velké problémy i lyžování

Zájemci také musejí prokázat, že umějí dobře lyžovat. Když se při zkoušce ukáže, že tomu tak není, snaha končí. „Opravdu pak v terénu nelze nikoho učit lyžovat,“ poznamenal náčelník Horské služby Beskydy Radan Jaškovský.

Horská služba dělá nábory průběžně, a to vždy, pokud se objeví více žadatelů. A náročnost přijímacích zkoušek je shodná v celé republice. Další nereálnou představou zájemců zůstává podle obou náčelníků domnělá rychlost zaměstnání u horské služby.

Ve skutečnosti to trvá mnohem déle, než se adepti domnívají. „Věnuje se jim metodik a další kolegové a asi rok prověřují, jak zvládají různé situace. Musejí se naučit práci s lanem i další nutné věci. Nejlépe, když jsou nejprve našimi dobrovolníky a sezonními pracovníky. Zjistíme, co umějí, a oni si vyzkouší náročnost práce,“ popsal Kaller.

Horské služby obou moravskoslezských pohoří mají stavy profesionálních záchranářů naplněné, ačkoliv náčelníci přiznávají, že pokud by jich mohlo být více, určitě by to přivítali. „Ale to je už otázkou financí,“ poznamenal Kaller.

Věkový limit pro dobrovolníky by se mohl zvýšit

Dalším z limitů zůstává zatím věk, dobrovolníkem se totiž nemůže stát nikdo starší čtyřiceti let. Je však možné, že se to v budoucnosti někde změní a v horách by záchranářům mohli pomáhat i lidé starší, například do padesáti let.

„Určitě bych s tím za určitých podmínek souhlasil a pomohlo by to doplnit stavy dobrovolníků. Znám kolem sebe dost chlapů starších čtyřiceti let, kteří jsou kondičně velmi zdatní, mají už stabilní zaměstnání i zázemí a přemýšlejí, jak smysluplně zaplnit volný čas,“ vysvětlil šéf záchranářů z Jeseníků.

Podobně hovoří i jeho beskydský kolega. „Já bych se zvýšením dobrovolnické věkové hranice také souhlasil, ale současně se zachováním podmínek pro přijetí, jako mají mladší ročníky,“ nastínil.

Zájemcům Jaškovský doporučuje, ať nejprve kontaktují vedoucí okrsků horské služby, kde žijí nebo chtějí působit, a ti jim vysvětlí, jaké mají možnosti a šance.

Horské služby nejspíše čeká jedna z nejnáročnějších letních sezon v historii. Předpokládají totiž, že mnoho lidí, kteří v minulých letech vyjížděli na dovolené do zahraničí, zůstane kvůli obavám z pandemie koronaviru v tuzemsku. A jedním z jejich prázdninových cílů se určitě stanou i hory.