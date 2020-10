12:00

Černý scénář, o kterém náčelník Horské služby Krušné hory Miroslav Račko nechce ani přemýšlet? Že půjdou jeho lidi do izolace ve chvíli, kdy napadne sníh. „Kdyby mělo naráz skončit v izolaci tři až pět našich lidí, byl by to obrovský problém,“ říká v rozhovoru pro MF DNES.