Primářka: Pozor na podání ruky. Opičí neštovice jsou i nemocí špatné hygieny

„Česká republika není izolovaná. Bylo jen otázkou času, kdy se případy opičích neštovic objeví, a už se tak stalo. Zatím jde o ojedinělý případ a je přísně sledován a evidován orgány veřejného zdraví. Zdravotnická zařízení na to jsou připravena, takže uvidíme, kolik těch případů nakonec bude,“ řekla v Rozstřelu Hana Roháčová.

„Případy budou určitě přibývat, měli bychom být opatrní a měli bychom se chovat obezřetně. Ale myslím si, že ložiska nákazy budou časem uhasínat. Dodržujme hygienická opatření, ale mějme rozum. Určitě bych nebyla pro to, aby se znovu zaváděla nějaká drastická opatření, která nám výrazně ovlivní život. To si myslím, že by lidé opravdu nepřijali,“ myslí si primářka.

Pozor na podání ruky

Podle ní není třeba šířit paniku. V případě opičích neštovic se jedná o zcela jiný typ onemocnění než u covidu. Hůře se šíří a zcela odlišně se přenáší. „Covid je čistě respirační onemocnění. Stačí krátký kontakt i na větší vzdálenost.“

„V případě opičích neštovic je to jiné. Je nutný delší a užší kontakt,“ říká primářka. Nejvíce viru je podle ní v kožních projevech: v puchýřcích a stroupcích. „Tedy nejčastěji dochází k přenosu v rámci rodiny.“

Rizikové jsou i intimní kontakty. Podle Hany Roháčové se však nemoc může přenést i při podání ruky. „V okamžiku, kdy má nakažený člověk kožní projevy, například puchýře nebo stroupky na končetinách, a my bychom mu v tu chvíli podali ruku, tak tu riziko přenosu je.“

„Stačilo by, abychom se následně dotkli dýchacích cest, obličeje, utřeli si nos,“ upozorňuje primářka. Proto je podle ní třeba dodržovat základní hygienická opatření, a to v případě, že se dotýkáme interiérů v MHD či na jiných veřejných místech nebo používáme veřejné toalety.

„Proto si na to dávejme pozor. Hygienická opatření bychom ale měli dodržovat neustále,“ míní Roháčová. „Je jedno, zda použijete veřejnou toaletu nebo MHD. Prostě když přijdete zvenku, vaše první cesta by měla vést k umyvadlu, kde si umyjete ruce. Nemusíte použít desinfekci, stačí mýdlo. Ale to by mělo platit vždy a pro všechny, bez ohledu na neštovice.“

Odmítám panikaření

Hana Roháčová však varuje před zbytečnou panikou. Podle ní v tuto chvíli nehrozí nic podobného, co lidstvo zažilo v případě pandemie covidu. „Nechci, aby to vedlo k tomu, že se budeme zbytečně zneklidňovat. Doufám, že to nepovede k tomu, aby lidé panikařili a prohlíželi se po každé procházce nebo po nákupu či jízdě v MHD.“

„Onemocnění začíná velmi často horečkou, takže to na sobě pocítíte. A eventuálně pokud by se objevily nějaké kožní projevy, tak to i uvidíte. Opičí neštovice jsou provázeny i určitou bolestivostí. Takže teprve v tu chvíli by měl člověk zpozornět,“ varuje primářka před zbytečnými obavami.

Už dříve zazněly informace o tom, že virus opičích neštovic může způsobit vážnější onemocnění těhotným ženám, malým dětem a lidem s oslabeným imunitním systémem. Inkubační doba viru je šest až třináct dní, ale může trvat až tři týdny.

Projevy tohoto onemocnění se však podle primářky Roháčové nedají srovnávat s pravými neštovicemi, které měly vysokou úmrtnost a přeživší pacienti byli nadosmrti poznamenáni jizvami po celém těle včetně obličeje. To v případě opičích neštovic nehrozí.

U opičích neštovic se smrtnost pohybuje v zemích s vyspělým zdravotnictvím kolem jednoho procenta. „V afrických státech, kde neexistuje vyspělé zdravotnictví, se hovoří o poněkud vyšší smrtnosti. Ale vzhledem k vyspělosti našeho zdravotnického systému by měla být smrtnost v ČR minimální záležitostí.“

A existuje na opičí neštovice očkovací látka? „Přímo na opičí neštovice ne. Do roku 1980 byla používána vakcína na pravé neštovice. Ty se ale podařilo ze světa vymýtit. Nicméně oba viry jsou si podobné, čili je určitá pravděpodobnost, že ti, co byli očkováni na pravé neštovice, mohou mít ochranu. Ale nevíme, do jaké míry.“

Pokud by podle primářky docházelo k nějakému masivnějšímu šíření viru, je možné začít osvědčenou vakcínu proti pravým neštovicím znovu vyrábět. „Substance pro očkovací látku tady je, takže by mohla být znovu velmi rychle vyrobena. Ale zatím nemám informace o tom, že by se to zvažovalo.“

A co covid?

Hana Roháčová se vyjádřila i k tomu, jak se masivně šíří koronavirus v KLDR. „O situaci v KLDR v tuto chvíli nemáme mnoho informací. Netušíme, jak se tam očkovalo, místní představitelé dlouho tvrdili, že tam toto onemocnění není.“

„Ale chtěla bych říct, že epidemická situace v Evropě a konkrétně v ČR je v tuto chvíli naprosto klidná,“ konstatuje primářka. „Máme pár případů pacientů, kteří k nám nepřicházejí ani tak kvůli dechovým obtížím, ale kvůli tomu, že mají jiný problém a mají pouze pozitivní test.“

„Podobně klidná situace bude podle mého názoru i během léta. Jiné to bude na podzim, v době respiračních chorob. Tam bude případů více a kromě covidu-19 očekáváme i nárůst případů chřipky, kterou jsme tu dva roky neměli,“ tvrdí primářka.

„Čtvrtou dávkou vakcíny by podle mě měli být očkovány rizikové skupiny či zdravotníci a časem asi dojdeme k tomu, že se bude proti koronaviru každoročně přeočkovávat. To záleží i na tom, jak se budou eventuálně vyvíjet nové varianty,“ uzavírá Hana Roháčová.