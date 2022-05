Šíření neštovic nás překvapilo, máme vakcínu pro každého, uklidňuje Prymula

Jak se z epidemiologického hlediska díváte na opičí neštovice? Může dojít k masivnímu šíření?

V tuto chvíli to není jisté. Všechny překvapila intenzita mezilidského šíření tohoto opičího viru, protože v minulosti se nákaza na člověka přenášela primárně z infikovaného zvířete. Specifické v nynější situaci je, že naprosto dominuje sexuální přenos mezi muži. To může být zatím uklidňující zpráva, protože nedochází k šíření v běžné populaci. Ale nevíme, jak to bude dál, protože ne všichni nakažení patří do této komunity a až několik následujících dnů ukáže, jestli šíření bude nadále masivní.

Počet případů stále roste, jaká jsou aktuální čísla?

Poměrně prudce se to vyvíjí. V pondělí byla na úrovni 90 potvrzených případů, včera už Světová zdravotnická organizace WHO uváděla 130 nakažených. Z dvanácti zemí, které zaznamenaly v poslední době nákazu opičími neštovicemi, jejich počet vzrostl na dvacet, přičemž dominují evropské země.

Kde jsou ohniska nákazy?

Většina případů se pojí s kontakty na festivalech na španělských Kanárských ostrovech a v belgických Antverpách. A to včetně prvního nakaženého Čecha.

Česko má zásoby účinné vakcíny

Chrání proti opičím neštovicím nějaké očkování?

Chrání, avšak není to očkování proti planým neštovicím, to je úplně jiný virus, takže tam je ta ochrana nulová, ale chrání očkování proti pravým neštovicím. To však dnes bohužel nikdo nemá. Generace, které byly očkovány před rokem 1980, kdy se očkovat přestalo, už příliš chráněné nejsou, protože lidem imunita během let, kdy nepřišli s virem do kontaktu, postupně vyprchala. Nicméně existují i vakcíny přímo proti opičím neštovicím. Od loňského roku je taková registrována ve Spojených státech.

Mělo by Česko nakoupit nějaké vakcíny proti opičím neštovicím jako nakupuje Španělsko nebo Velká Británie?

Já bych zatím byl zdrženlivý, uvidíme, co se bude dít. Pokud by šíření opičích neštovic pokračovalo i v normální populaci mimo homosexuální komunitu, asi by bylo vhodné nějakou zásobu vytvořit, ale to ukážou až následující dny a týdny. Česko má totiž velkou zásobu vakcín proti pravým neštovicím, které se dají použít.

Česko by vakcíny nakupovalo společně s EU „Pokud by došlo k nákupu vakcín (proti opičím neštovicím), lze očekávat, že to bude společný nákup pro celou Evropskou unii v součinnosti s Úřadem pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA) a dalšími evropskými institucemi,“ uvedl pro ČTK mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. Resort o tom podle něj jedná.

O jak velkých zásobách se bavíme a jak moc je tato vakcína účinná, i když jde o opičí a ne pravé neštovice?

Pro každého občana máme vakcínu proti pravým neštovicím, Česko má zásoby pro celou populaci. Účinnosti této vakcíny proti opičím neštovicím je okolo 85 procent. Jelikož jde o vakcínu lyofilizovanou, může se uchovávat dlouhá léta a nehrozí rychlá expirace. Během let sice mírně ztrácí svou účinnost, ale je stále funkční.

Jak se aplikuje?

Je rychle použitelná, lyofilizovaná znamená, že je suchá v prášku, takže se musí rozpustit v rozpouštědle, aby byla aplikovatelná. Mnoho lidí si to už neumí představit, ale používá se dvouhrotová jehla, kdy se mezi hroty vytvořila hladinka vakcíny a laicky se tou jehlou škrábal povrch kůže, do které se pak dostala vakcína.

Doporučil byste lidem z ohrožených skupin, aby se nechali očkovat?

Zatím rozhodně ne, protože průběh onemocnění u nakažených nyní není závažný, je mírný, i když samozřejmě příznaky jsou velice nepříjemné. Dokonce i v roce 2003, kdy byla epidemie opičích neštovic ve Spojených státech a nakazilo se 71 lidí od infikovaných krys, nikdo nezemřel.

Šíří se v Evropě tedy jiná mutace než v Africe, kde je smrtnost na opičí neštovice až 10 procent?

Tento opičí virus má poměrně vysoké procento mutací. Varianta, která se nyní šíří v Evropě, se chová trochu jinak než původní v Africe. Tam byla smrtnost opravdu až deset procent, to by se už však muselo projevit. Je vidět, že jde o méně závažnou variantu, což je dobrá zpráva.