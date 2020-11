Premiérův návrh úpravy daní nedává smysl, pustil se Hamáček do Babiše

Je podle něj symbolické, že návrh Andreje Babiše podporuje hlavně Petr Fiala a jeho ODS, uvedl šéf ČSSD ve svém textu, který zveřejnil v Právu.

Občanští demokraté totiž řekli, že jsou připraveni hlasovat pro Babišův návrh, aby po zrušení superhrubé mzdy odváděli lidé daň z příjmu 15 procent (a z příjmu nad 137 tisíc korun daň z příjmu 23 procent). A to v případě, že nedokáží prosadit svou vlastní představu čisté patnáctiprocentní rovné daně.

Na rozpočtovém výboru Babišův návrh podpořil s poslanci za ANO i zástupce SPD. Tyto tři strany mají dost hlasů, aby návrh premiéra schválily, ovšem druhá vládní strana ČSSD by tak zůstala vyšachována. Hamáček předložil vlastní návrh podoby daní po zrušení superhrubé mzdy, navrhl sazby 19 a 23 procent a zároveň zvýšit o 200 korun měsíčně daňovou slevu na poplatníka.



„Můj návrh na zrušení superhrubé daně přinese lidem o něco méně peněz, ale také čtyřikrát méně zatíží státní pokladnu. Jistě, mohl bych být vstřícnější, ale hnutí ANO bohužel nepřišlo s žádným návrhem, jak zvýšit příjmy státu. ČSSD k tomu měla spoustu návrhů. A dělat 90 miliard dluhů každý rok je cesta do pekla,“ je přesvědčen Hamáček.

„Tyhle peníze nám budou chybět ve školství, zdravotnictví, ohrozíme důchodce, sociální systém, zkrátka veřejné služby,“ napsal šéf ČSSD. „Kde budeme brát 90 miliard každý rok? Prostě na to doplatí obyčejní lidé,“ argumentuje Hamáček. Uvedl, že i řada ekonomů upozorňuje, že 90 miliard dluhů, které bude znamenat přijetí Babišova návrhu, zaplatíme nakonec všichni.



Babiš: Další vláda rozhodne, zda nechá daň 15 procent

Babiš svůj daňový návrh hájí na Facebooku. „Dnes jsme v krizi rozměrů, které nikdo nedokázal předvídat. Jeden z návodů, jak řešit nedostatek peněz, ochabující poptávku, prostě jak pomoci ekonomice v takové hluboké krizi, se nazývá helicopter money. Spočívá v tom, že se občanům rozdají peníze, skoro jako když se jim shazují odněkud z helikoptéry,“ napsal Babiš. „ A to, co dnes nabízíme snížením daně z příjmu na 15 procent – to jsou naše helikoptérové peníze,“ dodal k tomu.

Od roku 2023 si podle něj další vláda sama rozhodne, jestli daň z příjmu zachová na 15 procentech. Vláda, která nastoupí po volbách do Sněmovny v roce 2021, tak bude mít rok, aby se rozhodla podle svého vlastního programu a situace. „Vím, že je to kontroverzní opatření, má hodně kritiků, ale jsem přesvědčen, že to naší ekonomice prospěje,“ napsal předseda vlády.



Zároveň Babiš tvrdí, že návrhem, který představila ČSSD, myslí jen na své voliče a na ostatní kašle. „My ale myslíme na všechny lidi. Tedy i na ty, co nás nevolí. Proto je náš návrh spravedlivější, protože férově v této nelehké době pomáhá všem lidem,“ napsal Babiš. Zadlužení si podle něj nyní Česká republika může dovolit. Argumentuje, že země má jedno z nejnižších zadlužení v rámci Evropské unie.



Není zatím jasné, jaký bude mít tento spor dvou vládních stran vliv na vládní koalici, pokud ANO svého partnera spolu s ODS a SPD přehlasuje.