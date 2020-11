Rozpočet nemá co dělat s ekonomickou realitou, kritizuje schodek Kalousek

TOP 09 navrhne vrátit rozpočet k přepracování s doporučením, aby byl sestaven pro aktuální ekonomickou realitu.

Vrácení návrhu vládě k přepracování navrhnou také Piráti. Jak řekl poslanec Mikuláš Ferjenčík, je nepřijatelné, že v rozpočtu nejsou zohledněny vládou navrhované daňové změny.

Schillerová brání vládní návrh rozpočtu

Ministryně financí Alena Schillerová návrh vlády brání. „Je to rozpočet prorůstový, počítá s rekordními investicemi. Navyšujeme důchody i platy učitelů, jak jsme slíbili,“ řekla ve Sněmovně Schillerová.

Opozice to vidí zcela jinak. „Bohužel to, co předložila vláda, neodpovídá tomu, že je to nejdůležitější návrh roku. Jsou to čísla, které někdo tahá z klobouku. S realitou to nemá společné nic,“ řekl předseda ODS Petr Fiala. „Je to celé na vodě. V návrhu rozpočtu nejsou reálná čísla,“ doplnil ho ekonomický expert občanských demokratů Jan Skopeček.

„Platí tento schodek, nebo neplatí?“ ptala se místopředsedkyně STAN Věra Kovářová na tiskové konferenci hnutí. Poukázala na to, že návrh rozpočtu vůbec nepočítá s tím, že schodek bude o dost vyšší kvůli vládou prosazovanému zrušení zdanění superhrubé mzdy, které má být spojené se změnou výše daní příjmu.

Rozpočtový výbor podpořil návrh premiéra Andreje Babiš, aby lidé platili daň z příjmu 15 procent z hrubé mzdy. Z příjmu nad zhruba 137 tisíc korun se má odvádět 23 procent.

Sociální demokracie poukazuje na to, že by to zvýšilo schodek o skoro devadesát miliard korun a její předseda Jan Hamáček proto navrhl, aby daň z příjmu nebyla 15 procent, ale 19 procent.

Hamáček: Nemůžeme si dovolit schodek 410 miliard

„Navýšení schodku rozpočtu ze 320 miliard korun na 410 miliard korun si Česko nemůže dovolit,“ řekl Hamáček. Kdyby prošel Babišův návrh, nejvíc si polepší lidé s příjmem nad 80 tisíc korun měsíčně. „Profitovat budou lidé s nejvyššími příjmy a banky,“ uvedl šéf ČSSD.

„Jsme trošku ve specifické situaci, protože rozpočet zatím neobsahuje dopady daňového balíčku,“ připustil Hamáček. „Podpořili jsme rozpočet ve vládě a podpoříme ho i v prvním čtení ve Sněmovně,“ řekl nicméně šéf ČSSD Hamáček.



Nad tím, jak je rozpočet postaven, se podivil i předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. „Daňový balíček dramaticky změní výši příjmů rozpočtu,“ řekl Jurečka.



Vládu přijde podpořit Zeman

Sněmovna začne ve středu schvalovat rozpočet s vládou navrženým schodkem 320 miliard korun. Vládu přijde podpořit prezident Miloš Zeman.

V prvním čtení poslanci hlasují jen o základních parametrech rozpočtu, jako jsou výše příjmů, výdajů a deficit.



Podporu rozpočtu v prvním čtení přislíbili komunisté. Jejich hlasy ale vláda nemá zajištěné pro konečné hlasování, protože KSČM zatím trvá na tom, že při dalším projednávání musí být omezeny armádní výdaje.

„Podáme několik pozměňovacích návrhů a o našem konečném postoji k rozpočtu se rozhodne 16. prosince podle toho, jak dopadnou naše pozměňovací návrhy,“ uvedla předsedkyně rozpočtového výboru za KSČM Miloslava Vostrá.