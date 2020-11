ODS hodlá hlasovat pro Babišův návrh daně z příjmu 15 a 23 procent

„ Pokud by nezískala podporu čistá rovná daň 15 procent, nejsme tak politicky žárliví jako někteří představitelé vlády. Pokud premiér opsal náš program a podporuje ho, nemáme problém jeho návrh podpořit. Důležitý je výsledek, ne to, kdo se pod konkrétní papír podepsal,“ řekl šéf poslaneckého klubu ODS a první místopředseda strany Zbyněk Stanjura.



Návrh na zrušení superhrubé mzdy předložil Babiš jako pozměňovací návrh k vládnímu daňovému balíčku, zatímco vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček avrhl sazby 19 a 23 procent a zároveň zvýšit o 200 korun měsíčně daňovou slevu na poplatníka.



Předseda ODS Petr Fiala řekl, že občanští demokraté zrušení superhrubé mzdy a nižší daň z příjmu slíbila voličům a nyní ho z opozice prosadí. „S tím jsme šli do voleb, proto nás lidé volili a vypadá to, že to dokážeme úspěšně dovést do konce,“ uvedl a připomněl, že zrušení zdanění superhrubé mzdy navrhla už dříve ODS a vláda byla proti.

Superhrubou mzdu prosadila bývalá vláda vláda Mirka Topolánka z ODS, ministrem financí byl Miroslav Kalousek, nyní šéf poslanců TOP 09.

Babišův návrh získal podporu i v rozpočtovém výboru, kde se k poslancům ANO přidal Jan Hrnčíř z hnutí SPD. Při projednávání návrhu státního rozpočtu přijetí Babišova návrhu podoby daní na omezenou dobu dvou let podpořil i prezident Miloš Zeman.

Řekl, že si uvědomuje, že Babišův návrh by znamenal roční výpadek pro rozpočet 90 miliard. „Vidím rozumný kompromis, že snížení daně z příjmu bude časově omezeno dvěma lety. Nedovedu si představit, že by ekonomika dokázala déle snášet takovou ránu,“ uvedl Zeman.