Vražda i prodej rohu nosorožce. Nový šéf GIBS dokončuje „úklid“ policie

GIBS nyní dokončuje vyšetřování své momentálně nejzávažnější kauzy. Jde o expolicistu obviněného loni v červnu z více než deset let staré vraždy v Aši.

Spolu s komplicem podle obvinění přivázal oběť za auto a usmýkal ji k smrti. Obviněný bývalý policista obvodního oddělení v posledních letech mimochodem provozoval v Aši hospodu lidově zvanou „U Vraha“.

Zavražděný mladík se v očích vraha „provinil“ jen tím, že se v baru bavil s jeho přítelkyní – motivem byla tedy žárlivost. „Do konce února by měl padnout návrh na podání obžaloby,“ sdělil v úterý šéf GIBS Radim Dragoun.

Inspekce, která vyšetřuje policisty, celníky či vězeňské dozorce, loni podle čerstvých statistik pracovala na 460 případech. „Trestně stíhaných nebo podezřelých osob ve zkráceném přípravném řízení bylo celkem 188,“ upřesnil Dragoun. Je to sice pokles o 63 lidí oproti roku 2017, ale neznamená to automaticky, že by se příslušníci ozbrojených sborů polepšili.

Pokles může souviset třeba i s tím, že inspekce měla loni starosti spíše sama se sebou, kromě jiného dvakrát měnila šéfa.

„Statistika má samozřejmě vypovídací hodnotu. Na druhé straně bych byl opatrný. Já bych nepřeceňoval, že by mělo dojít k nějaké extrémní očistě u bezpečnostních sborů,“ komentuje čísla Dragoun. „Chtěl bych se soustředit na větší případy, takže jich ve statistice může být příště ještě méně,“ řekl Dragoun.

Ze zmíněných 188 obviněných jich nejvíc připadá na policisty – celkem 116. Nejčastěji jde o dopravní trestnou činnost, protože i když policista chybuje jako řidič ve volném čase, vyšetřuje to GIBS. Ale třeba za korupci bylo v roce 2018 stíháno 15 příslušníků bezpečnostních složek.

Ne všechny z těchto 460 kauz skončily stíháním. Celkem 74 jich inspekce předala ke kázeňskému potrestání. Další případy se pořád ještě prověřují nebo byly odloženy.

Dvacet tisíc za smazání důkazu

Jednou z oněch patnácti korupčních kauz je i prosincový případ kriminalisty, který si řekl o úplatek 20 tisíc korun od zlodějky v drogerii. Inspekce o něm informovala minulý týden, ale MF DNES zjistila další podrobnosti.

Policista obviněný z korupce pracoval u brněnské městské kriminálky a měl na starosti krádeže aut. Obviněn je kvůli kauze, kterou jako policista neměl vůbec přidělenou. V databázi elektronických spisů si údajně našel řízení se zlodějkou a nabídl jí, že za peníze smaže kamerový záznam z obchodu, který ji usvědčuje.

Kriminalista je stíhán na svobodě. „Byl zadržen při předání peněz. Tato kauza je pro nás cenná, protože jsme museli reagovat poměrně rychle,“ potvrdil v úterý informace ředitel GIBS Radim Dragoun. Případ oznámila inspekci sama zlodějka.

Do třetice si inspekce hodně cení ještě jednoho „zářezu“. V prosinci zatkla policistu, který se pokoušel s vietnamským komplicem prodat do Asie roh chráněného nosorožce tuponosého. Prodej by jim mohl vynést až 100 tisíc dolarů.

Výměna krajských šéfů

Dragoun dokončuje po půl roce ve funkci i „úklid“ ve vlastní organizaci, která neměla v minulosti úplně nejlepší pověst. „Na třináct míst krajských šéfů jsme znovu vyhlásili výběrová řízení. Z těch stávajících jich funkci obhájilo osm,“ sdělil MF DNES.

Nového šéfa má třeba olomoucká expozitura GIBS. Zrovna o jeho předchůdci panovaly pochybnosti. V říjnu 2015 byl zatčen v kauze Vidkun náměstek olomouckého policejního ředitele Karel Kadlec a obviněn ze zneužití pravomocí. Sám Kadlec dříve pracoval na inspekci a znal se s olomouckým šéfem GIBS. Inspekce byla kritizována, že oznámení na Kadlece neřešila.

Dragounův předchůdce ve funkci ředitele GIBS Michal Murín zase vysvětloval při výsleších styky s expolicistou obviněným z vynášení informací ze spisů.

Sporný zátaras

Nedávno obrátil pozornost k inspekci ještě jeden případ. Policista byl obviněn za to, že postavil zátaras proti zběsile jedoucímu motorkáři. Ten se pak zranil při srážce ve vysoké rychlosti. Soud ale policistu osvobodil s tím, že dělal svoji práci.

„Je to sporný případ. Asi ho bude přezkoumávat Nejvyšší soud po dovolání a do budoucna bychom se mohli dočkat návodu, jak při posuzování podobných věcí postupovat,“ komentoval případ Dragoun.