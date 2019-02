Bývalému policistovi z Prahy hrozí deset let za korupci, obžalobu odmítá

Havránek před téměř dvěma lety vedl případ skupiny obviněné z úvěrového podvodu a poškození cizích práv. Podle obžaloby jednomu z obviněných za úplatek nabízel flash disk, o kterém tvrdil, že obsahuje kompromitující materiály. Na disku ale byla část znaleckého posudku v případu. Za předání disku chtěl podle vyšetřovatelů 150 tisíc korun, fakticky mu muž předal 145 tisíc korun.



Havránek tvrdí, že se s mužem sešel právě proto, že po něm chtěl kopii části znaleckého posudku. Připomněl třeba to, že se s mužem sešel ve své kanceláři v pražské Kongresové ulici. Protože si ale obviněný nechtěl přinést vlastní flash disk, rozhodl se dát mu kopii na svém. Nevěděl však, jak náklady vyúčtovat, proto se byl zeptat na sekretariátu, kde mu prý řekli, že se částka pohybuje okolo 150 korun, případně že si má nechat svůj disk proplatit. To prý potom muži sdělil přes telefon mimo jiné s tím, „že to bude za 150“.

Havránek soudu řekl, že poté, co flash disk předal, muž položil na stůl obálku a pak spěchal na to, aby ho expolicista vyprovodil ven.

„Předpokládal jsem, že tam bude finanční hotovost. Už jsem chtěl, aby odešel, abych to mohl řešit s nadřízenou,“ řekl Havránek. Sám prý nevěděl, jak na situaci zareagovat. Když se pak do kanceláře vrátil, „naskákali“ na něj příslušníci Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Věc chtěl podle svých slov oznámit sám.

Inspekce obvinila tehdejšího policistu loni v březnu, o několik dní později byl propuštěn ze služebního poměru. Nyní pracuje v pojišťovnictví.

Havránek odpovídal pouze na otázky předsedkyně trestního senátu Jany Petrákové, na dotazy státního zástupce odpovídat nechtěl a jeho obhájce mu žádné nepoložil. Poté, co se k obžalobě vyjádřil, požádal, aby další hlavní líčení bylo konáno v jeho nepřítomnosti.