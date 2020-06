Dvě miliardy jsou málo. Potřebujeme jich osm, vzkazují zdravotníci státu

Ministr Adam Vojtěch ve středu prostřednictvím Twitteru slíbil, že zdravotníci v první linii s přijdou průměrně 45 tisíc korun měsíčně navíc k platu, v druhé linii pak průměrně 18 tisíc měsíčně navíc. Obecně má platit. že zdravotníci mají za odběry vzorků dostat až 1 500 korun za hodinu, ostatní pečující o pacienty s nemocí covid-19 pak mezi 100 až 500 korun za hodinu podle rizikovosti práce.

Tyto údaje Žitníková ale zpochybnila. „Každá nemocnice má jiná procenta z úhrad, takže když se to přidá plošně, není to stejné pro všechny, protože někdo na to ve výsledku mít nebude,“ řekla.

„A není to jen o sestrách v péči o ‚covidy‘, ale i zdravotníky na geriatrii, sonografii, radiologii, nevěděli, jestli snímkují nakaženého. To si myslíme, že je také potřeba zohlednit také v odměnách pro zaměstnance,“ pokračovala s tím, že slibované dvě miliardy nestačí. „To je směšná částka. My jsme to spočítali a je to asi osm miliard. Chceme, aby to šlo formou dotačního titulu, protože ho zkontrolujete,“ podotkla Žitníková.

„Není rozdíl mezi sestrou v Chebu, Brně nebo Praze, ta její práce a péče je stejná. Je potřeba řešit to, aby cena za tu práci byla také stejná,“ zdůraznila.



Podle Žitníkové je potřeba si uvědomit, co mají zdravotníci během pandemie dostat. „Zpětně vidíme, že lidé v nemocnicích zůstali – neviděli se s rodinami, omezili kontakt, neviděli rodiče, děti a další. Nesetkávali se jen s pozitivními pacienty covidem-19, ale i s těmi, o kterých nevěděli, jestli jsou nakažení, nebo ne,“ podotkla. „Vydržel to personál společně s kuchařkami, uklizečkami a dalšími,“ dodala s tím, že doporučené odměny ale nepřišly.

„Odpověděla nám asi polovina odborových organizací z nemocnic, a z té poloviny zhruba polovina nějaké odměny vyplatila, ale v řádech desítek korun,“ řekla Žitníková, která se ale zastala nemocnic. „Chovají se jako správní hospodáři a odměny nevyplácely,“ řekla s odkazem na nedostatek financí, s nímž zápolí.

Na Twitteru ministr Vojtěch ve středu upozornil, že je potřeba k vyplacení odměn napřed schválit kompenzační zákon, který leží v Poslanecké sněmovně.



Podle šéfa lékařských odborů Martina Engela „je tady snaha odměnit jen ty, kteří byli v ‚covidové zóně‘, ostatní už tolik ne“. Svoje zdraví a síly ale podle něho nasazovali všichni zdravotníci. Engel připomněl slova premiéra Andreje Babiše, že epidemie vládě otevřela oči a že se se musí zdravotníky zaplatit. „To vzbudilo velká očekávání, že bychom se mohli přiblížit Západu. Zatím se tak nestalo,“ podotkl Engel.

„Zdravotnictví není černá díra, musí se platit odborníci, epidemiologové, sestry. Teď se zdá, že politikům otrnulo. Pořád ale nevíme, jestli přijde druhá vlna, jestli se to nespojí se sezonní chřipkou a tak dále. A je potřeba mít k tomu zdravotnictví připravené,“ zdůraznil předseda lékařských odborů, který připomněl, že mezi nakaženými je 10 procent zdravotníků.

„Chtěl bych varovat ředitel nemocnic, aby nezakazovali dovolené v létě. Zdravotníci musí být aspoň odpočatí,“ dodal.

Zástupci zdravotnických odborů se ve čtvrtek ostře pustili do Vojtěcha, s nímž je podle nich těžké komunikovat. „Jediná odměna od ministra je transparent“, „ministr je spíš náměstek premiéra pro zdravotnictví a jako ministr se ani nechová“, nebo „ministr si snad dělá legraci,“ zaznělo od odborových předáků.



„Jednání s ministrem o konkrétních věcech nemá moc smysl, nemám pocit, že by o tom jednat chtěl,“ stěžovala si Žitníková.

Zdravotnické odbory se také postavily za sestru středočeské záchranné služby, která si stěžovala na nedostatek ochranných pomůcek. Kvůli stížnosti zveřejněné na webu podala středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová trestní oznámení.



Engel řekl, že by byl rád, aby se trestní stíhání nezastavovalo a vše se řádně vyšetřilo. „Za její názor si jí vážím,“ řekl. Žitníková upozornila, že již 18. března odbory vydaly své varování. „Oznamovali jsme dopisem na ministerstvo, že chybí základ pomůcek v zařízeních a že zaměstnanci jsou jako nazí,“ řekla.