Poslanci dali vládě úkoly. Chtějí plán chytré karantény a fungování škol

6:35 , aktualizováno 13:08

Do konce června má vláda podle Sněmovny představit poslancům koncept chytré karantény a do konce srpna plán distanční výuky ve školách i plán fungování škol v případě druhé vlny koronaviru. Ve stejné době, tedy do konce srpna, má ministerstvo školství má vypracovat jasný manuál pro školy, kde bude jasně řečeno, co je jen doporučující a co je závazné.