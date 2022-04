Kytky půjdu položit i letos, říká Foldyna. Relativizuje ruské válečné zločiny

Neznejistilo ho ani to, co od 24. února na rozkaz prezidenta Vladimira Putina dělá ruská armáda, která napadla Ukrajinu a dopouští se přitom zvěrstev na civilním obyvatelstvu. Příkladem je masakr ve městečku Buča u Kyjeva, kde zavraždění civilisté skončili v masových hrobech.

V zemi, kde je cenzura, jen blbec věří oficiálním zprávám, odvolává se Foldyna na Havla

„Vy jste neviděl obrázky z té druhé strany? Asi ne, že ne, neviděl, vy se koukáte jen na ty jedny. Znejistilo mě to, že je válka a tu válku jsem zažíval v minulosti, když se rozdělovala Jugoslávie a měla obdobný charakter. Mydlila se vojenská uskupení, paravojenské jednotky a nejvíc na to doplatili civilní obyvatelé. Válka je špatná, dál se k tomu nevyjadřuju. Tečka. Já víc informací k tomu nemám, než ty, které vydává Česká televize, a Václav Havel řekl, že v zemi, kde je cenzura, jen blbec věří, oficiálním zprávám. Takže já se budu držet toho, co říká Václav Havel a nekomentuju ty věci,“ opáčil iDNES.cz poslanec SPD Jaroslav Foldyna, který byl dříve i místopředsedou ČSSD.

Server Hlídacípes.cz upozornil, že motorkáři z klubu Noční vlci sympatizující s Putinem se i letos chystají na své jízdy po evropských městech k připomenutí výročí konce druhé světové války. Tentokrát je na jejich pozvánce i velké písmeno Z, které se stalo symbolem Putinovy války proti Ukrajině. Foldyna, který se v posledních letech účastnil akcí Nočních vlků, odpovídá zdrženlivě na dotaz, zda se i letos objeví po jejich boku. „Zatím mě nikdo neoslovil, jestli akce bude,“ řekl.

Na pozvánce Nočních vlků je uvedeno, že 2. května začíná v Ostravě etapa Česká republika a že hlavním cílem akce je „posílit přátelské vztahy mezi národy Ruska a Evropy, působit proti rusofobii a protiruské rétorice“, což je letos ještě o něco víc pikantní vzhledem k válce rozpoutané Ruskem.

Propaganda jede na obou stranách, relativizuje poslanec SPD, kdo rozpoutal zlo

Na dotaz, zda ve světle toho, čeho se vojáci bojující za Rusko dopouštějí při válce na Ukrajině, nezměnil názor. Foldyna iDNES.cz odvětil: „A čeho se dopouštějí ti druzí? Já bych to neřešil. Máme jednostrannou informaci, nemáme informace z druhé strany. Konflikt je špatná záležitost, nevidím to jako řešení, je to chyba, ale nebudu se vyjadřovat k tomu, kdo co dělá, protože to nevím. Propaganda jede na obou stranách, jak v Rusku, tak tady, takže těžko soudit, kdo má větší pravdu, v čem je pravda, v čem je lež. Takže já se do diskusí kolem té války nepletu. Jenom jedinou věc, že by měla skončit. To je tak všechno.“

Dodal, že by se česká vláda měla starat taky o Českou republiku.