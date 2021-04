Napjatým vztahům navzdory. Česko za týden navštíví kontroverzní Noční vlci

Do Ostravy, kde proběhne první akce u pomníku Rudé armády, by měli Noční vlci přijet příští týden, 29. dubna večer. Ráno 30. dubna však pojedou opět zpátky na Slovensko, kde navštíví Banskou Bystricu nebo Bratislavu. Do Česka se vrátí hned 2. května, přičemž k bývalému památníku maršála Ivana Koněva na pražském náměstí Interbrigády, kde svou cestu tradičně zakončují, přijedou 5. května ve 14:30 hodin. Ještě tentýž den se skupina vrací zpět do Moskvy.

Tradiční klubovou Cestu vítězství kontroverzní motorkáři prezentují jako připomínku 76. výročí konce druhé světové války. Minulý rok se však kvůli uzavřeným hranicím a opatřením proti šíření koronaviru spanilá jízda nemohla uskutečnit přes hranice států a musela se tak na českém území obejít bez Rusů.

Uctění památky i přes vyhrocené vztahy?

Jízda nacionalistických motorkářů přichází v atmosféře vyhrocených česko-ruských vztahů. Minulý týden vyšlo najevo, že za výbuchem muničního skladu ve Vrběticích v říjnu 2014, při kterém zemřeli dva čeští občané, bylo nejméně šest agentů ruské vojenské rozvědky GRU.



Praha v reakci na závěry tajných služeb i policejních vyšetřovatelů o ruské vině na teroristickém útoku vyhostila 18 zaměstnanců ruské ambasády. Rusko v odvetě poslalo domů 20 lidí z českého velvyslanectví v Moskvě. Premiér Andrej Babiš výbuch ve Vrběticích na Zlínsku nazval bezprecedentním teroristickým útokem na českém území. Ve čtvrtek český ministr zahraničí Kulhánek v reakci na nepřiměřenou odvetu ruské strany na vyhoštění ruských agentů z Prahy uvedl, že Česko vyhostí většinu zaměstnanců ruského velvyslanectví.



Vlci loni porušovali vládní opatření

Podle loni v květnu platného vládního nařízení se na veřejném prostranství nesmělo shromažďovat více než deset lidí. Ti pak měli mezi sebou dodržovat rozestupy nejméně dva metry. Sympatizanti ruského motorkářského klubu Noční vlci nařízení porušili, když přišli uctít památku sovětských vojáků, kteří padli za druhé světové války. Akce se účastnilo minimálně 100 lidí. Podle svědectví z místa rozestupy nedodržovali, někteří si také sundavali roušky.

Nejstarší ruský motorkářský klub, který je známý svou blízkostí k ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi.

Každoročně pořádají jízdu nazvanou Cesta vítězství, která vede z Moskvy až do Berlína.

Připomínají si tím sovětské vítězství ve druhé světové válce a památku padlých vojáků Rudé armády.

ve druhé světové válce a památku padlých vojáků Rudé armády. Klub má zhruba pět tisíc členů a řídí se přísným vojenským řádem . Někteří ruští novináři však tvrdí, že jde o gang radikálních nacionalistů a násilníků.

. Někteří ruští novináři však tvrdí, že jde o gang radikálních nacionalistů a násilníků. Členy se mohou stát jen heterosexuální osoby mužského pohlaví, které vlastní motocykl.

Policie ale byla benevolentní. „Podle nás tam nedochází ke shromáždění, které by porušovalo nařízení vlády. Ti lidé mezi sebou dodržují rozestupy, takže to není problém. A zakázané shromáždění to není. Jsme na místě jako každý rok a dohlížíme na veřejný pořádek,“ odpověděl minulý rok na dotazy iDNES.cz mluvčí pražských policistů Jan Daněk.

Policejní mluvčí Eva Kropáčová ve čtvrtek pro iDNES.cz uvedla, že se pokusí v nejbližších dnech zjistit, jaké přípravy tento rok policie v souvislosti s průjezdem Nočních vlků chystá.

Čeští sympatizanti ruského motorkářského klubu Noční vlci minulý rok uctili památku sovětských vojáků padlých za druhé světové války jako každoročně také například na pražských Olšanských hřbitovech. Několik desítek lidí postupně u památníku položilo věnce a květiny. Byl mezi nimi i poslanec Jaroslav Foldyna, který na hřbitov dorazil s proruským aktivistou Jiřím Černohorským. Foldyna na otázku iDNES.cz, zda se hodlá jízdy zúčastnit i tento rok, zatím neodpověděl.



Noční vlci pořádají jízdy Evropou do Berlína u příležitosti výročí konce druhé světové války už několik let. Některé země tyto výpravy považují za provokaci a hodnotí je jako bezpečnostní riziko. Vůdce spolku Alexandr Zaldostanov je na sankční listině Spojených států i Evropské unie za aktivní podporu ruské anexe Krymu.