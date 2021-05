Přívrženci Nočních vlků se vydali do Staroviček, uctili památku padlých

Motorkáři si tradiční Cestou vítězství připomínají konec druhé světové války a uctívají památku padlých příslušníků Rudé armády. Ani letos kvůli pandemickým opatřením ale členové ruského klubu nepřijeli.

Účastníci akce u památníku položili věnce. V krátkém proslovu uvedli, že každoročně jezdí Cestu vítězství, protože slaví vítězství nad zlem, nad fašismem a radují se z toho, že skončila druhá světová válka jako jedno z největších zel v minulém století.

„Chodíme na pomníky, které stavěli naši rodiče, a doufáme, že děti našich dětí budou vědět, proč ty pomníky stojí a proč chceme, aby se na toto hrdinství pamatovalo,“ uvedl jejich zástupce v proslovu.

Už v pátek motorkáři uctili památku padlých příslušníků Rudé armády u památníku v Ostravě. Na jižní Moravě se kromě Staroviček v neděli koná ještě pietní akt v Ořechově u Brna, v pondělí pak v Brně u Čestné mohyly Rudé armády.

Ruští Noční vlci několik let pořádají jízdy Evropou do Berlína u příležitosti výročí konce druhé světové války. Některé země tyto výpravy považují za provokaci a hodnotí je jako bezpečnostní riziko. Vůdce spolku Alexandr Zaldostanov je na sankční listině USA i EU za podporu ruské anexe Krymu.

Do Česka ale letos stejně jako loni nepřijeli. Pro vstup do Česka totiž platí přísná pravidla. Do země cizinci mohou přicestovat jen v nutných případech. Není možná cesta za účelem turistiky nebo návštěvy přátel či příbuzných bez závažného důvodu. Před vstupem do země je třeba podstoupit PCR test na covid-19. Minimálně pět dnů pak musí být lidé, kteří do Česka přicestují, v izolaci a pak se musí otestovat znovu.

U Staroviček svedli vojáci Rudé armády s jednotkami wehrmachtu tankovou bitvu o důležitou kótu číslo 237, odehrála v husté mlze 16. dubna 1945. Šlo o důležitou součást osvobozovacích bojů o Brno.

Památník byl zbudován v takzvané akci Z v letech 1974 a 1975. Odhalený byl 20. dubna 1975 samotným účastníkem tankové bitvy hrdinou SSSR Stepanovičem Mirenkovem. Na soklu stojící tank T-34/85 je už ale československé poválečné výroby.