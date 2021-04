Ruské Noční vlky po roce opět suplují čeští přívrženci, vyrazili z Ostravy

Noční vlci přijížděli každoročně, jejich Jízda vítězství však vyvolávala rozporuplné reakce. Poprvé chyběli loni a stalo se tak i letos, účast na zahájení akce proto byla mnohem menší.



„Ruští vlci zůstali doma, takže je nyní nahrazujeme my. A plánujeme projet celou republikou, nyní míříme do Brna a pak až do Prahy,“ poznamenal spoluorganizátor David Sýkora z české odnože Nočních vků, kteří na sobě měli kožené kombinézy s nápisy v azbuce Noční vlci Evropa a Rusko.



Pietní akt v Ostravě nedoprovázel žádný incident, jen několik mladých mužů se postavilo k památníku s protestním transparentem, po chvíli však odešli.

Akce se celkem zúčastnilo asi sto lidí. Mezi nimi byl i generální konzul Ruské federace v Brně Alexandr Kalačev, který však s českými novináři kvůli nemožnosti kvalitního překladu odmítl hovořit.

Zastoupil ho honorární konzul Ruské federace v Ostravě a někdejší ostravský primátor Aleš Zedník. „Letos nejde o žádné organizované setkání. Položíme s panem generálním konzulem kytici tady u centrálního mauzolea. Pak pojedeme navštívit další památníky v okolí,“ řekl Zedník.

Ruští Noční vlci několik let pořádají jízdy Evropou do Berlína u příležitosti výročí konce druhé světové války. Některé země tyto výpravy považují za provokaci a hodnotí je jako bezpečnostní riziko. Vůdce spolku Alexandr Zaldostanov je na sankční listině USA i EU za podporu ruské anexe Krymu.