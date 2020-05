Policie otočila a zabývá se včerejší akcí Nočních vlků, přidala se i hygiena

Na dotazy redakce iDNES.cz mluvčí pražských policistů Jan Daněk v neděli uvedl, že se akce Nočních vlků účastnili pouze při příjezdu a odjezdu účastníků. „Při pietní akci policie nebývá a nikdy nebyla,“ tvrdí.

„Nikdo nám dosud možné podezření a nedodržování nařízení vlády neoznámil, Na základě fotografií zveřejněných v médiích situaci již prošetřujeme,“ píše policie na Twitteru.



Policie ČR @PolicieCZ @honzabartosek Policisté na Olšanských hřbitovech dohlíželi pouze na příjezd a odjezd účastníků. Přímo pietnímu aktu jsme přítomni nebyli a nikdo nám dosud možné podezření na nedodržování nařízení vlády neoznámil. Na základě fotografií zveřejněných v médích situaci již prověřujeme. #policiepha oblíbit odpovědět

Fotograf iDNES.cz však v pátek během pietní akce napočítal na akci kolem stovky účastníků. Následně tedy redaktor položil dotaz policii, jestli bude situaci řešit a zda nedochází k porušování vládních nařízení. Lidé totiž kromě počtu nedodržovali ani nutné rozestupy.



Policie ve svém včerejším vyjádření ale trvdila, že akce proběhla předpisově. „Podle nás tam nedochází ke shromáždění, které by porušovalo nařízení vlády. Ti lidé mezi sebou dodržují rozestupy, takže to není problém. Skupiny do deseti lidí mohou být u sebe a zakázané shromáždění to není. Jsme na místě jako každý rok a dohlížíme na veřejný pořádek,“ odpovídal mluvčí Daněk.

Předseda českých Nočních vlků Marek Radkovič si už na samotné pietě dobře uvědomoval, že přišlo více lidí, než vládní nařízení umožňují. Doslova řekl, že setkání „bude problém, ale nedá se s tím nic dělat.“

Vláda s účinností od 24. dubna nařídila, že na veřejně dostupných místech může být nejvíce deset osob s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a účasti na pohřbu. Lidé také musejí zachovávat odstup od jiných nejméně dva metry.

Policie řeší prohřešky „běžných lidí“. Během Velikonoc jich zaznamenali stovky. Nejčastějším problémem bylo shlukování lidí ve skupinkách, popíjení alkoholu na veřejnosti nebo nenošení roušek.

Že bude mít shromáždění ještě dohru předvídá i právník Václav Vlk. Podle něj je sice ve vládních nařízeních velký zmatek, ale podobné akce by postihu uniknout neměly. „Pokud vláda myslí zákony a nařízení vážně, tak by měly orgány zahájit s organizátory správní řízení a účastníkům by měla hrozit pokuta až do výše 10 tisíc korun,“ uvedl právník.



„Pokud došlo k porušení, je to bezesporu špatně a věc nechám prošetřit příslušnou krajskou hygienickou stanicí,“ reagoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO.

Hygienická stanice hlavního města Prahy bude případ ve spolupráci s policií řešit. „Byli jsme panem ministrem zdravotnictví o dané záležitosti informováni,“ řekl mluvčí Zbyněk Boubík. S ohledem na počátek šetření nemohl sdělit další podrobnosti.

Lidovecký poslanec Jan Bartošek na Twitteru oznámil, že bude interpelovat ministra. „Mše, svatby, hody, to nejde. Ale sympatizanti rusáků si za dohledu policie v klidu udělají akci a vysmívají se tím tak nám všem, kteří dodržujeme pravidla,“ napsal Bartošek.



Předseda krizového štábu a ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na dotazy od včerejšího dne nereagují.



Potyčka už u brány hřbitova

Na pražské Olšanské hřbitovy, kde je pochováno 429 sovětských vojáků, kteří padli v květnu 1945 při osvobozování Prahy a okolí, dorazili příznivci motorkářského klubu krátce po poledni. Měli s sebou ruské a české vlajky. Před branou hřbitova je vítala skupina odpůrců s vlajkami NATO. Obě skupiny se spolu chvíli dohadovaly, incident se však obešel bez fyzických potyček.



Sympatizanti se poté shromáždili u pomníku vojákům Rudé armády, kde položili květiny a věnce. Z reproduktorů hrály ruské písně. Následovaly proslovy účastníků, mluvil i poslanec Jaroslav Foldyna (dříve ČSSD, nyní za SPD). Mimo jiné kritizoval odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva. Uvedl však také, že členové klubu dnes nepřijeli uctít jen památku sovětských padlých vojáků, ale i těch francouzských, britských nebo jugoslávských.