Myslel, že se po čtrnácti letech oddluží. VZP mu ale Milostivé léto neuznala

Martin Svoboda je bývalý gambler, hraní propadl před čtrnácti lety po nezdarech v podnikání. Za tři roky přišel při hrách o osm milionů. Když s tím přestal, rozhodl se proti gamblerství bojovat ve velkém.

Příběh Martina Svobody Martin Svoboda před čtrnácti lety utržil nenadálou ztrátu v podnikání a v dalším sledu věcí propadl hráčství. Jeho vlastní příběh jej inspiroval v boji proti gamblingu. Napsal knihu Já, hráč, založil organizaci Občané proti hazardu a v průběhu jedenácti let s ní spolu se svými spolupracovníky inicioval změnu zákona, pomohl obcím, aby mohly vymáhat své vyhlášky proti hazardu a zasadil se o zlepšení financování léčby a prevence závislosti. „Svůj osobní příběh jsem zavřel do skříně, protože nebyl moc řešitelný a věnoval jsem se naplno boji proti hazardu,“ popsal nyní.

Z této doby mu ale vznikly dluhy. Aby je umořil, měl tři práce najednou, spal podle svých slov nejvýš čtyři hodiny denně a většinu splatil. Jenže část zůstala. A když začalo platit Milostivé léto, chtěl ho využít. To vše se skupinou přátel, která ho podporovala.

V čele stála místostarostka Prahy 12 Eva Tylová, se kterou se potkali, když její městské části pomáhal Svoboda zbavit se automatů. Spolu s ostatními iniciovala sbírku na platformě Donio. Cíl byl shromáždit částku, aby se Svoboda mohl vrátit do běžného života. Podařilo se vybrat půl milionu korun, víc, než bylo potřeba a všichni počítali, že se Svoboda vrátí k běžnému životu.

Jenže do věci zasáhla Všeobecná zdravotní pojišťovna. Jedna z institucí, které Svoboda dlužil peníze. Ta své pohledávky rozdělila do tří exekucí u dvou exekutorů. Nyní, po konci Milostivého léta, kdy postupně chodí rozhodnutí o jejich ukončení, však zjistil, že dluhu u VZP se nezbavil. Ukončeny totiž byly jen dvě.

„Vymysleli způsob, jak neuznat Milostivé léto přesto, že jim celá částka jistin byla poslána a budou dál vymáhat přes 180 tisíc. Tím pádem nám do toho hodili vidle, protože já se tento rok prostě neoddlužím. Je to smutné, jak zde tyto instituce fungují. Namísto, aby se snažily ocenit snahu těch, kteří seberou síly a pokusí se z dluhové spirály a šedé zóny vymanit, dělají vše pro to, aby tam takoví lidé zůstali. To není správné a já jsem se rozhodl proti tomu bojovat tak, jako dříve proti hazardu,“ řekl Svoboda.

Milostivé léto Milostivé léto trvalo od konce loňského října do konce ledna. Dlužník u státní instituce či firmy mohl v daném období uhradit pouze původní dluh a poplatek exekutorovi (907,5 korun), zbytek nákladů byl smazán. Akce by se podle šéfa poslaneckého klubu KDU-ČSL Marka Výborného a ministra spravedlnosti Pavla Blažka mohla zopakovat, a to od září do listopadu.

Není jediný, kdo nyní zjišťuje, že se u VZP neoddlužil. Na neziskovou organizaci Člověk v tísni se již obrátily nízké desítky lidí, kteří mají podobnou zkušenost. Další přitom mohou ještě přibýt. Rozhodnutí totiž přicházejí až v těchto dnech.

„Milostivé léto stálo na tom, že člověk zaplatí v exekuci dlužnou jistinu a příslušenství mu je odpuštěné. VZP má specifický systém, kdy velmi často samostatně vymáhá jistiny, tedy dluhy na pojistném, a penále jako příslušenství v různých exekučních řízeních,“ popsal Daniel Hůle, expert na dluhovou problematiku Člověka v tísni.

To by podle něj ještě bylo uchopitelné - člověk si zjistí, kolik má u VZP exekucí, a ty pak řeší.

„Malér nyní nastal v tom, že VZP poslala do exekuce například dlužné penále nebo část jistiny, ale zároveň měla ještě část dlužného pojistného u sebe. Exekutor o tom nic netuší a z výkazů od zdravotní pojišťovny to je velmi obtížně zjistitelné,“ uvedl.

Když tedy dlužník požádal exekutora o vyčíslení jistiny, zjistil, že žádnou jistinu u něj hradit nemá. Musí jen zaplatit náklady na ukončení řízení, které tedy uhradil. „A teď to VZP odmítá zastavit, protože říkají ‚ještě jsme u sebe měli nějaký dluh na pojistném, který ten člověk nezaplatil, a proto není možné to příslušenství a tu exekuci v Milostivém létu ukončit‘,“ popsal Hůle.

‼️ POZOR ‼️ Přibývají lidé, kterým VZP zamítla #MilostiveLeto, protože ještě někde jinde mimo #exekuce je nezaplacené pojistné. Mají v tom ale takový bordel, že často nelze zjistit kde a kolik. To se musí změnit VZP je zdaleka nejšílenější věřitel, kterým jsme se teď zabývali

Zmiňuje přitom případy, kdy neuznání Milostivého léta znamená pro klienta řadu problémů - třeba muže, který si na zaplacení 27tisícové jistiny půjčil. Odpustit se mu mělo penále za desítky tisíc, půjčka za to proto i s úroky stála. Nyní musí splatit dlužné penále i půjčku.

A potvrzuje to i poslanec a jeden z autorů Milostivého léta Patrik Nacher. I jemu se ozvaly desítky lidí, kteří mají s uznáním Milostivého léta u VZP komplikace. „Problémy jsou různé. Někde šlo o to, že měli dlužníci u pojišťovny pohledávek víc, jednu vymáhali exekučně, jednu svépomocí. A ta už do Milostivého léta nespadala,“ uvedl Nacher.

VZP: Výjimečně se to stát může

Podle mluvčí VZP Viktorie Plívové se pojišťovna vždy snaží dluh na pojistném řešit bez zapojení exekutora. Tomu dluh podstoupí, až pokud klient nevyužije možnosti zbavit se dluhu splátkovým kalendářem či daňovou exekucí.

„To ale rozhodně neznamená, že by VZP v takovou chvíli oddělila dluh na pojistném od dluhu na penále a exekuci nařídila pouze na penále, to jednoduše není pravda. Obecně platí, že při podávání návrhu na exekuci je současně vymáháno pojistné a penále z daného exekučního titulu,“ uvedla.

Připustila však, že v praxi může výjimečně nastat situace, kdy byly u dlužníků, kteří mají více nezaplacených a nesplácených exekucí, některé z nich z důvodu bezvýslednosti zastaveny. Exekučně vymáhána tak je pouze část dluhu na penále v jiné exekuci. „Pak v důsledku všech popsaných předchozích kroků a za daných okolností může nastat situace, že se vymáhá pouze penále,“ připustila.

Právě to je podle korespondence mezi klientem, exekutorem a VZP, kterou má redakce iDNES.cz k dispozici, i případ Martina Svobody.

„Dle sdělení oprávněné ze dne 9.2.2022 bylo vymáhané penále vyměřeno z pojistného, které ovšem soudní exekutor nevymáhá a které nebylo uhrazeno. Z toho důvodu nelze v předmětném exekučním řízení uplatnit institut Milostivého léta, když vymáhané penále v tomto řízení nelze považovat za příslušenství vymáhaného pojistného, ale bylo vyměřeno také z dalšího pojistného, které soudní exekutor nevymáhá,“ stojí v oznámení o nesplnění podmínek Milostivého léta.

Nacher bude jednat s Kabátkem

Ohledně celé věci by měl jednat s ředitelem VZP Zdeňkem Kabátkem zmíněný poslanec ANO Patrik Nacher. „Všechny e-maily, které mi od dlužníků chodí, mu přeposílám. Dostává ode mě dost často zpětnou vazbu,“ uvedl.

Mluvčí Plívová doplnila, že VZP dělá maximum, aby klientům vyšla vstříc a v rámci Milostivého léta jim pomohla zbavit se dluhů všude, kde na to zákon pamatoval. „Přestože zákon o Milostivém létu nebyl zcela jednoznačně napsaný, vedení VZP udělalo vše pro to, aby ho co nejlépe a v nejširší možné míře aplikovalo pro své klienty. Mrzí nás zjednodušené výroky, které vychází z neúplné znalosti věci. Nadále budeme dělat vše pro to, abychom ulehčili situaci našim klientům, kteří mají vůči pojišťovně dluh, v žádném případě ale nebudeme porušovat zákon,“ dodala s tím, že doufá, že další legislativní kroky budou s VZP konzultovány tak, aby se předešlo problémům „ne zcela dotažené zákonné úpravy“.

Připomněla tak situaci, která nastala krátce po spuštění Milostivého léta v říjnu loňského roku, kdy nebylo jasné, zda se zákon vztahuje i na penále, které VZP vymáhá. Na základě stanoviska ministerstva spravedlnosti ale později pojišťovna rozhodla, že i tyto částky budou v rámci akce odpuštěny.

Pojišťovna je podle ní povinná posuzovat konkrétní případy dle platné legislativy. „Proto pokud je evidentní, že dlužník nesplnil zákonem stanovené podmínky, nelze použít postup stanovený v rámci Milostivého léta. Nicméně je nadále možné požádat si například o splátkový kalendář na dlužné částky,“ vysvětlila.

Připomněla také, že šance zbavit se dluhů bude pravděpodobně ještě jedna: od září 2022 by podle předchozího vyjádření šéfa poslaneckého klubu KDU-ČSL Marka Výborného a ministra spravedlnosti Pavla Blažka mohlo milostivé léto opakovat.