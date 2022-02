Exekutor Podkonický měl falšovat doručenky. Křivé obvinění, ohradil se

Že si Podkonický v rámci Milostivého léta účtoval poplatek za doručení korespondence advokátům, přičemž peníze pak chtěl po dlužnicích, upozornil již před týdnem pořad 168 hodin. Podle Člověka v tísni jde přitom o podvod se snahou vylákat z lidí více peněz.

To, že má na peníze nárok, dokládal Podkonický takzvanými doručenkami, tedy dokladem o osobním předání písemnosti. Jak ale pořad v neděli upozornil, existuje podezření, že by doručenky mohly být padělané.

Případ ženy, na který Česká televize upozornila před týdnem, si nechala prověřit pražská radní Hana Kordová Marvanová. Žena totiž měla dlužit Dopravnímu podniku hlavního města Prahy.

„Žádné takové doklady o tom, že by bylo doručováno, nejsou ve spise. Komunikace mezi advokáty a exekutorem probíhala elektronicky, nikoliv písemným doručováním. Takže mám v tuto chvíli potvrzenou zprávu od dopravního podniku, že to, co tvrdí pan Podkonický, a to, že si účtuje za doručování, není oprávněné,“ uvedla pro Českou televizi.

Podle znaleckého posudku měly takzvané doručenky vznikat jen sériově na počítači, a to včetně podpisů a razítek exekutora i advokátní komory. Listinné předlohy podle něj vůbec neexistovaly.

Podkonický: Je to křivé obvinění

Podkonický se ohradil, že obvinění je křivé a doručenky padělané nejsou. „Obvinění z falšování doručenek je křivé jak šavle a má sloužit jen ke zviditelnění Daniela Hůleho (expert na dluhovou problematiku Člověka v tísni, pozn. red.). Občanský soudní řád zná vedle doručenky také jiná potvrzení jako je průkaz o doručení, což jsou právě ty elektronické dokumenty, o kterých tu mluvíme. Ty prokazují, že písemnosti byly doručeny, což je nezpochybnitelně prokázáno už jen samotným faktem, že podle nich exekuční soudy následně jednaly. Takto o tom již před devíti lety rozhodl kárný senát Nejvyššího správního soudu a neshledal na mém postupu nic nezákonného,“ uvedl v tiskové zprávě.

Stejně tak je podle něj v pořádku účtovat padesátikorunový poplatek za to, když exekutor v rámci exekučního řízení účastníkům osobně doručuje písemnosti.

S tím nesouhlasí Člověk v tísni, který nyní vybízí lidi, kteří mají s tímto jednáním u Podkonického zkušenost, aby se na ni obrátili a společně mohli podat trestní oznámení. „V tuto chvíli, po odvysílání reportáže, evidujeme menší desítky zpráv,“ řekl Hůle před týdnem pro iDNES.cz. A jednání hodlá prověřit i Exekutorská komora ČR či ministerstvo spravedlnosti.

„Právní úprava takzvaného ‚Milostivého léta’ je nedokonalá a celá akce i přesto, že pohledávky za část dlužníků hradil přímo Člověk v tísni, bohužel ani zdaleka nedosáhla vytčených cílů. Místo toho, aby se zamyslel nad smyslem celého konceptu, se Daniel Hůle snaží toto své fiasko zakrýt neustálým obviňováním soudních exekutorů,“ uvedl dále v prohlášení Podkonický.

Milostivé léto trvalo od konce října do konce ledna. Dlužník u státní instituce či firmy mohl v daném období uhradit pouze původní dluh a poplatek exekutorovi (907,5 korun), zbytek nákladů byl smazán.