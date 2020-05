U nás se lidé za dluhy stydí. Omlouvají se za to, co udělali, říká odborník

Jak to vlastně teď je v Česku s počty exekucí? Podle oficiálních dat v ČR ubývalo v posledních letech lidí v exekuci, ale roste tu průměrná dlužná částka a počet lidí, kteří mají několik exekucí. Čím si lze tento trend vysvětlit?

Tím, že zde do této chvíle byla poměrně dobrá ekonomická situace, dařilo se poměrně dobře snižovat počet lidí v exekucích. Když se podíváme pět let zpátky, začínala konjunktura a lidí v exekuci bylo kolem milionu. Od té doby počet klesá. To se ale nevztahuje na jednu skupinu obyvatel, a to jsou ti, kteří mají vícečetné exekuce, většinou tři a více. Ti se dostávají do takové spirály dluhů, že se z ní vlastně už dostat ani nemohou. My jsme tady donedávna měli poměrně přísný institut takzvaného osobního bankrotu, respektive oddlužení, jenž ale mohli využívat pouze ti, kteří byli schopni splatit během pěti let minimálně třicet procent přihlášených pohledávek věřitelům.