Milostivé léto končí. Velké části lidí nepomohlo, mohlo by se proto opakovat

Jana se sama stará o čtyři děti. Nejmladšímu jsou čtyři roky, nejstaršímu třináct. Dlouhou dobu proto neměla žádný příjem, bývalý přítel neplatil nájem ani služby. Vznikl jí tak dluh ve výši 122 tisíc korun. Před tím, než využila milostivého léta, vymáhal na ní exekutor již téměř pět milionů korun.

Jiná žena zase na nájmu v obecním bytě dlužila 87 tisíc korun. Dluh ale narostl o další částky a vystoupal na závratných 1,3 milionu. Ačkoliv již téměř půl milionu zaplatila, exekuce stále běžela.

Výši dlužné částky zvýšily poplatky z prodlení, poplatky za vymáhání či odměny exekutorovi. V rámci milostivého léta obě ženy zaplatily 908 korun jako poplatek za vyřízení ukončení exekuce a protože jistinu již obě uhradily dříve v rámci splátek, exekuce zanikla.

To jsou jen některé případy, kdy milostivé léto umožnilo dlužníkům návrat do běžného života. To v pátek po třech měsících končí. Jde tak o poslední den, kdy mohou lidé možnosti využít. Poté budou moci jen čekat, zda se akce zopakuje.

Tisíce až desetitisíce zastavených exekucí

Kolik lidí akce využilo, se zatím neví. Průběžná data mají totiž k dispozici jen konkrétní exekutorské úřady, na které se lidé obraceli. Celkové počty tak budou k dispozici nejdříve za měsíc. Odhady ale hovoří o tisících až nižších desetitisících lidí. Počáteční předpovědi, kolika lidí by se mohla akce potenciálně týkat, se přitom pohybovaly kolem 300 tisíc občanů.

„Řádově nižší zapojení lidí se očekávalo. Ne každý v exekuci má na to, aby splatil z nízkého příjmu jistinu, nebo má exekucí více, zejména u úvěrových společnosti a smazání jedné ‚státní‘ mu tedy tolik nepomůže,“ popsal Radek Hábl, ředitel Institutu prevence a řešení předlužení.

Milostivé léto se totiž v počátku týkalo právě jen exekucí u veřejných institucí, jako jsou obce, nemocnice, dopravní podniky, ale třeba také ČEZ či Všeobecná zdravotní pojišťovna. Později se dobrovolně zapojily některé soukromé firmy, jako je Česká spořitelna či Home credit.

Další ranou pro dlužníky byl například i loňský konec některých firem. „Využití Milostivého léta zkomplikoval také pád energetických dodavatelů, kdy lidé museli prakticky ze dne na den hradit vysoké zálohy za energie a splácení jistiny tak nebylo prioritou,“ doplnil Hábl.

Přesto jej politici i odborníci na sociální problematiku hodnotí jako úspěch. „Znám desítky příběhů, kde milostivé léto skutečně zafungovalo a pomohlo třeba maminkám, které zůstaly samy s dětmi. Využily milostivé léto třeba i za pomoci darů a nyní mají čistý stůl,“ uvedl autor zákona, poslanec Marek Výborný.

Pomohly sbírky, škodili někteří exekutoři

Se zbavením se dluhů pomohly lidem některé sbírky. Třeba ta, kterou uspořádal Člověk v tísni, vybrala asi 13 milionů korun, a zbavila tak lidi exekucí za asi 103 milionů korun.

Jak lidé dluží státu Nejčastěji lidé u státu a státních institucí dluží za nezaplacený komunální odpad a za pokuty z dopravy v řádech stovek až tisíců korun. U pokut z dopravy se v některých případech jedná o dluhy řádově i v desítkách tisíc Kromě toho jde i o nezaplacené pokuty - za dopravní přestupky, rušení nočního klidu, konzumace alkoholu na veřejném místě, drobné krádeže a jiné. Dále jde o dluhy za pronájem městských bytů, kde se dlužné částky pohybují v řádech tisíců či i desítek tisíc korun. Kromě toho se milostivé léto týkalo třeba i dluhů u ČEZu.

Přesto řada lidí, kteří se zapojit chtěli, neuspěla. Často narazili právě na to, že neměli finance na uhrazení jistiny, jindy zase dělali problém samotní exekutoři, kteří jen pomalu sdělovali údaje k platbě.

Třeba na poradnu pro lidi v tísni Oblastní charity Hradec Králové se obrátilo 150 lidí, kteří projevili zájem zbavit se dluhů při milostivém létě. „Do poradny pak docházelo 27 lidí a situaci řešili. Pouze čtyři se dluhů skrze milostivé léto zbavili. Většina neměla na jistinu. Jsme zklamaní, že tolik lidí s oddlužením neuspělo,“ uvedla ředitelka královéhradecké diecézní katolické charity Anna Maclová.

„Milostivé léto pomohlo odkrýt a upozornit na řadu důležitých věcí. Ukázalo se například, že některé subjekty rozdělují své pohledávky na více částí a předávají různým exekutorům,“ popsal dále Hábl. Tím se výrazně zvyšují náklady na exekuci - dlužník je totiž musí hradit dvakrát.

Kromě toho se podle něj ukázalo, že někteří exekutoři jsou „prodlouženou rukou státu“ a dělají vše pro to, aby dlužníkům situaci zkomplikovali. „Neustále vymýšleli různé kličky. I přes některé špatné zkušenosti musíme ale zmínit, že většina exekutorů se skutečně dlužníkům snažila vycházet vstříc a komunikovala s nimi velmi efektivně a rychle,“ uvedl.

Znovu a lépe, chtějí politici

Právě proto by se akce mohla zopakovat. A to letos od začátku září do konce listopadu. Alespoň to řekli ministr spravedlnosti Pavel Blažek a šéf poslaneckého klubu lidovců Marek Výborný na středeční tiskové konferenci.

„Milostivé léto byl mimořádný institut pro ty, kteří mají exekuce vůči státu. Měli možnost se jich zbavit a mít čistý stůl... Představa je taková, že by se milostivé léto ještě jednou na tři měsíce zopakovalo v září, říjnu a listopadu,“ uvedl tehdy Výborný. Podle něj se předsedové a předsedkyně stran pětikoalice shodli na tom, že je správné oddlužovací akci zopakovat.

Kolik je v Česku exekucí Podle údajů Exekutorské komory bylo loni na konci října v Česku téměř 4,58 milionu exekucí, mělo je 711 900 dlužníků. Velká část je ale u soukromých firem - milostivé léto se tak na ně nevztahuje, nerozhodne-li se společnost dobrovolně zapojit.

Pro opakování celé akce se ostatně vyslovil i opoziční poslanec Patrik Nacher, který taktéž stál u zrodu původní akce. „Jsem taktéž pro zopakování milostivého léta,“ uvedl s tím, že je ale třeba na základě analýzy výsledků vylepšit návrh tak, aby byl efektivnější, tedy poučit se z nepřesností, rozšířit okruh možností využití milostivého léta a podobně.

O parametrech se nyní jedná s exekutorskou komorou, ale i s opozicí či dluhovými poradci. Právní úprava by se měla upřesnit, aby byl jasný výklad. Dál by se akce měla týkat soudních exekucí. Zvýšit by se mohla třeba i odměna exekutorům, aby jim pokryla lépe náklady s vyřizováním.

„V případě opakování Milostivého léta požadujeme úplně jiné nastavení

parametrů. Soudní exekutoři, stejně jako jiné právnické profese, musí

být za svou práci odpovídajícím způsobem zaplaceni. Stát nemůže

odpouštět dluhy na jejich úkor,“ uvedl prezident Exekutorské komory ČR Jan Mlynarčík. Pro soudní exekutory tak podle něj znamenalo milostivé léto značné nároky na administrativu a vyřizování enormního množství spisů a dotazů. Podle Blažka by mohla být odměna maximálně dvojnásobná - nyní činí 908 korun.

Podle Výborného milostivé léto pomohlo dlužníkům, ale i věřitelům. Mohli vymoci pohledávky, které by jinak nezískali. Nový návrh by vláda chtěla předložit „v řádu několika týdnů“ a podle plánů by ho Sněmovna mohla schválit ve zrychleném řízení.