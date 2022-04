Šance splatit dluhy levněji se má opakovat. Exekutorům se to nelíbí

Akce má být v zásadě stejná jako ta z konce loňského roku. Změní se jen některé drobnosti. „Důvodů, proč jsme se s panem ministrem Blažkem dohodli na opakování, byla řada. Měsíc jsme se věnovali nejasnostem okolo zdravotních pojišťoven a statusu penále,“ říká Marek Výborný (KDU-ČSL), spoluautor milostivého léta.

Všeobecná zdravotní pojišťovna si nebyla jistá, zda na pokuty za neplacené zdravotní pojištění může pohlížet jako na penále a odpustit je.

Mezi další důvody opakování Výborný řadí to, že u některých exekutorů vázla komunikace s dlužníky, když zjišťovali výši dlužní jistiny či čísla účtu pro zaslání peněz. Navíc v době, kdy se milostivé léto rozjelo, eskalovala situace na trhu s energiemi, takže někteří dlužníci místo placení dluhu museli peníze využít jinde.

Exekutoři dostanou více peněz

Pravidla pro letošní podzimní šanci pro dlužníky se snaží z prvního milostivého léta poučit. Mají třeba jasně stanovit, že na penále nelze pohlížet jako na jistinu. Exekutorské úřady budou mít 15 dnů na odpověď, a pokud reagovat nebudou, milostivé léto se u dané exekuce prodlouží o příslušný počet dnů. Tentokrát se také zvýší úhrada exekutorovi – činit bude 1 500 korun plus DPH. Loni dosahovala 750 korun plus DPH, tedy 908 korun.



Nová akce se bude týkat pouze exekucí zahájených před 28. říjnem minulého roku. Opět budou mít lidé na využití milostivého léta tři měsíce, a to zřejmě od letošního září.

„Tlačím na ministerstvo, aby proces byl co nejrychlejší. Dokončuje se meziresortní připomínkové řízení a prosil jsem pana ministra, aby to šlo rychle na vládu a rychle do Sněmovny,“ doplňuje Výborný. Vláda by mohla dostat návrh k posouzení do dvou až tří týdnů.

Sněmovna někdy není v rozhodování úplně pružná, nicméně jednání se účastní podle Výborného také zástupce hnutí ANO Patrik Nacher. Návrh by tudíž mohl mít podporu opozice, díky čemuž by se projednávání urychlilo.

Opakování milostivého léta kritizuje Exekutorská komora ČR. „I přes určité navýšení odměny pro soudní exekutory je tato stále nedostatečná a neodpovídá platnému exekučnímu tarifu,“ píše v reakci pro MF DNES.

Povede podle exekutorů k další administrativní zátěži pro úřady soudních exekutorů. „I přes špatné zkušenosti z prvního milostivého léta se opakují stejné chyby (špatná terminologie ohledně definice jistiny a příslušenství). Rozhodně by se mělo zapracovat na legislativně technickém pojetí novely za účelem odstranění mnoha nejasností prvního milostivého léta,“ popisuje komora.

Exekutorům se nelíbí ani patnáctidenní lhůta. Obávají se, že přinese řadu zmatků a nebývale zatíží exekutory a jejich zaměstnance.

Tisíce lidí ještě přibudou

Údaje Exekutorské komory ČR z konce března ukazují, že se díky milostivému létu zbavilo 15 tisíc lidí exekucí. Stát odpustil lidem na úrocích a penále 1,55 miliardy korun, nicméně komora se domnívá, že exekutoři z nich mohli 900 milionů korun vymoci.

Data komory naopak kritizovali autoři projektu. Zahrnují totiž již uzavřené exekuce, přičemž číslo se zřejmě ještě navýší, až se přepíšou do centrální evidence exekucí.

„Jen za pražský dopravní podnik bylo zastaveno téměř 11 tisíc exekucí, ačkoliv k 10. lednu to bylo pouze 1 976. Na tom je krásně vidět ta velká míra setrvačnosti a opoždění při sběru dat,“ doplnil poslanec a spoluautor milostivého léta Patrik Nacher.

Všeobecná zdravotní pojišťovna do poloviny dubna vyhověla zatím 14 241 žádostem o odpuštění penále v rámci milostivého léta. Dosud VZP odpustila v rámci této akce na penále zhruba 480 milionů korun, naopak přibližně 203 milionů korun se jí v rámci této akce na dluzích vrátilo.

„Tisíce lidí díky tomu mohou začít znova s čistým štítem, bez dluhů na zdravotním pojištění. A pro pojišťovnu to už dnes znamená více než 200 milionů korun, které by jinak těžko vymáhala,“ říká Zdeněk Kabátek, ředitel VZP ČR.

K akci se přidaly dobrovolně také některé soukromé společnosti, mezi nimi Komerční banka, její stavební spořitelna Modrá pyramida a společnost Essox, firmy Home Credit, Air Bank či Česká spořitelna. Česká kancelář pojistitelů se rozhodla dopřát milostivé léto také motoristům, kteří mají dluh za nepojištěné vozidlo.