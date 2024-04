Vypadá to jako klasické korporátní kolečko. Nejmenovaná softwarová firma hledá zaměstnance do oddělení vývoje. Po odpovědi na inzerát následuje několik kol výběrového řízení, seznámení s novým týmem a vedením společnosti, následně už také obdržení pracovního počítače a důležitých přístupů. Potud je všechno normální, do firmy ale nenastoupil opravdový zaměstnanec, nýbrž hacker.

„Lidský faktor pro hackery byl, je a ještě dlouho bude tím nejsilnějším vektorem útoku.“