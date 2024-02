Cermat opravil e-přihlášky na SŠ, nadále je testuje. Systém spustí večer

Ministr školství, zástupci Cermatu i školských asociací doporučili rodičům, aby zachovali klid a vyčkali. K výzvě se v pátek přidal i Pavel Klíma pověřený vedením sněmovního školského výboru. Řekl, že po průběžných konzultacích s ministerstvem věří v brzké spuštění systému během pátka, nejpozději v noci.

„Jediné, co nechceme je, aby se spustila lavina papírových přihlášek. Jinak zapisování (uchazečů do elektronického systému) spadne na střední školy,“ konstatoval s tím, že v případě hromadného ručního přepisování dat do elektronické podoby hrozí vyšší chybovost.

Organizace Cermat ve čtvrtek oznámila, že problémy v programu odstranila, nicméně sdělila, že musí systém znovu otestovat z hlediska bezpečnosti. Systém se podle ředitele Krejčího spustí zřejmě v pátek večer.

Podle ministra školství Mikuláše Beka (STAN) se vyskytl problém, který neohrozil systém jako celek, ale šlo o technický problém v jedné funkci z mnoha.

Uchazeči, respektive jejich zákonní zástupci, mohou přihlášky podávat do 20. února. O případném prodloužení termínu by mělo ministerstvo školství rozhodnout příští týden. Zda a o jak dlouhou dobu se podávání přihlášek prodlouží, záleží podle Beka na tom, jak moc se otevření systému zpozdí. Za prodloužení termínu v případě delší prodlevy se chce na středečním jednání školského výboru s ministrem i zástupci Cermatu přimluvit i Klíma.

Ve čtvrtek podle svých slov uvažoval o svolání mimořádného jednání výboru, v pátek s ohledem na ohlášené pondělní jednání na ministerstvu uvedl, že vyčká na středu. V pondělí se podle něj chystá ministerstvo oznámit ředitelům škol harmonogram spouštění dalších modulů systému.

Žáci si nově mohou podat tři přihlášky místo dvou, určí na nich, na kterou školu chtějí nejvíce. Výjimkou jsou uchazeči, kteří se již v listopadu loňského roku hlásili do oborů s talentovou zkouškou. Ti si nyní mohou podat až tři přihlášky do oborů bez talentové zkoušky, stejně jako ostatní, v přihláškách ale vyznačují prioritu až pěti škol včetně těch, na které se hlásili dříve.

Uchazeči budou do oborů přijatí na základě výsledků jednotné přijímací zkoušky, která se bude konat v dubnu, a svých priorit. Čas a datum podání přihlášky neovlivňuje šanci žáků na přijetí na střední školu.

Přihlášky bude možné kromě elektronického způsobu podávat také takzvanou hybridní formou, tedy kombinací tištěných přihlášek s podporou elektronického systému, případně stejně jako v předchozích letech papírovou formou.

Nový systém má zjednodušit proces přijímání na střední školy a omezit chaos, který ho provázel v minulých letech. Proti předchozím rokům odpadne mimo jiné administrativa se zápisovými lístky a odvoláním.

Na střední školy by se letos mělo podle ministerstva hlásit až 106 000 žáků devátých tříd základních škol a desetitisíce dalších uchazečů, například zájemců o víceletá gymnázia, studentů středních škol, kteří chtějí změnit obor, nebo dospělých uchazečů, kteří se hlásí do dálkového či večerního studia. Krejčí dříve řekl, že se počítá zhruba se 120 000 uchazeči.