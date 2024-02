Vkládání příloh opravili, elektronické přihlášky na střední školy poběží od pátku

Systém, který se měl uchazečům otevřít ve čtvrteční noci, by měl podle Krejčího fungovat v pátek večer.

Ministr Bek se na síti X omluvil za komplikace, rodiče a uchazeče poprosil o trpělivost. Večer informoval, že nahrávání příloh bylo opraveno a je ověřována funkčnost celého systému. „Podle vyjádření Cermatu bude systém spuštěn během pátku,“ dodal ministr.

Podle ministra školství šlo o drobnou chybu. „Z mého pohledu jde o vadu jedné konkrétní funkce, která je opravená, ale je samozřejmě třeba ji otestovat z důvodu bezpečnosti i funkčnosti. Rozhodně ale není důvod, aby se systém nespustil,“ předpokládá Bek, že penetrační testy neukáží nějaký bezpečnostní problém.

O nutnosti otestování celého systému hovořil i šéf Cermatu Krejčí. „Důvod penetračních testů je to, že došlo ke změně zdrojového kódu na několika různých místech v systému. Ty změny jsou takového charakteru, že by to teoreticky mohlo mít dopad na bezpečnost,“ řekl Krejčí. Požádal rodiče a uchazeče o studium na střední škole, ať mají strpení a počkají den až dva, pak si podle něj budou moci přihlášku elektronicky podat.

„Systém pouštíme po jednotlivých modulech, tak jak budou reálně potřeba v daném čase,“ řekl Krejčí. Funkce systému, které budou potřebné v březnu či květnu, bude Cermat podle něj teprve zprovozňovat. Pracuje se tedy například na algoritmu, který bude rozřazovat uchazeče do jednotlivých oborů studia podle jejich priorit a výsledků jednotné přijímací zkoušky. V březnu bude potřebný algoritmus, který žáky rozdělí na školy, kde budou konat jednotnou přijímací zkoušku.

Ministr školství Bek také apeloval na uchazeče o studium na středních školách a jejich rodiče, aby neztráceli v systém důvěru a podali po spuštění přihlášku elektronickou formou. Uleví to i ředitelům škol, kteří musí údaje z papírových přihlášek ručně do systému Dipsy zadat, aby algoritmus mohl žáky rozřadit na školy.