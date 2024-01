PŘEHLEDNĚ: Přijímačky v novém. Jak podat elektronickou přihlášku na střední?

Jakým způsobem mohu přihlášku podat?

Systém Dipsy.cz nabízí tři způsoby podání přihlášky. Elektronicky s využitím bankovní identity, hybridně pomocí výpisu ze systému nebo lze vytisknout prázdnou přihlášku, kterou uchazeč může vyplnit „postaru“. Novinkou je právě plně elektronická verze, kdy není třeba tisknout vůbec nic.

Jak se lze do Dipsy systému přihlásit?

V případě varianty elektronické přihlášky se stačí do systému přihlásit pomocí bankovní identity – web uchazeče přesměruje na stránky Identity občana, kde zadá svou banku a přihlásí se stejným způsobem, jako by to dělal v případě internetového bankovnictví. Uchazeč musí v dalším kroku udělit souhlas se sdílením osobních údajů s portálem Dipsy.cz – stačí jednorázově.

Po přesměrování zpět na web zákonný zástupce zvolí, které dítě chce na střední přihlásit a systém za něj vyplní základní údaje. Rodič musí ručně vyplnit jen několik údajů – zadat základní školu, kterou uchazeč aktuálně navštěvuje, e-mail a telefon, na které bude systém posílat upozornění na novou zprávu.

Přihláška ke studiu na střední škole

Co když nemám bankovní identitu?

V případě, že zákonný zástupce uchazeče či uchazečky nemá bankovní identitu, lze systém Dipsy.cz také využít. Na úvodní stránce musí zvolit druhou možnost – tedy podání přihlášky ke studiu na střední škole pomocí výpisu. Dál pokračuje bez přihlášení.

Při této variantě je nutné vyplnit všechny údaje o uchazečích ručně – tedy jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, místo trvalého pobytu atd. Dál může rodič pokračovat stejným způsobem, jako v případě, že bankovní identitu má. Na závěr ale musí přihlášku spolu se všemi tiskopisy vytisknout (ke každému oboru jednou), podepsat a doručit na vybrané školy.

Jaké informace v systému najdu?

Dál už uchazeč či uchazečka přejde k vlastnímu výběru středních škol. U každé školy jsou v systému zapsané aktuální údaje o tom, kolik žáků a žaček se na daný obor přijímá, kolik se hlásilo lidí v předchozích letech, kolik studujících v letošním roce na obor nastoupilo. Zároveň je u každé školy uveden seznam příloh, které uchazeč může nebo musí dodat – ty stačí naskenovat a soubory nahrát k přihlášce.

Taktizovat se nevyplatí

Právě volba a řazení oborů je letos zásadní. Podle ministra školství Mikuláše Beka nemají uchazeči taktizovat. „Je v nejlepším zájmu uchazeče napsat do přihlášek pořadí podle skutečného zájmu – první místo má patřit oboru, po kterém skutečně touží, druhé a třetí pak těm, kde je vyšší pravděpodobnost, že se dostane,“ řekl.

Jak prioritizace škol funguje popsal šéf CERMAT Miroslav Krejčí. „Když podáte přihlášku na tři školy a vaše dítě se dostane na všechny tři, tak ho systém přiřadí na první prioritní a na druhé a třetí škole už nebude blokovat místo ostatním uchazečům. Ti už nebudou čekat 14 dní v nejistotě, jak se rozhodnou ti, kteří uspěli na více školách,“ vysvětlil.

Odmítnutí a co dál?

V případě, že uchazeč či uchazečka odmítnou nastoupit na školu, kam byli přiřazeni, nepostoupí automaticky na školu zapsanou na nižší pozici, i kdyby na ní též uspěli. Musejí podat novou přihlášku do druhého kola.

Přihlášku nelze odeslat bez souhlasu dítěte, je tedy nutné zaškrtnout čestné prohlášení, a tím je přihláška definitivně vyplněná. Potvrzení o podání přihlášky přijde na zadaný e-mail, čímž práce na přihlášce končí.

Lze podat papírovou přihlášku?

Na střední školu se i letos může žák či žákyně hlásit klasickou papírovou přihláškou. Tu je možné v systému Dipsy.cz stáhnout nebo ji vyzvednout v libovolné škole. Dokument vyplníte a doručíte i s požadovanými přílohami na všechny vybrané školy. Všechny přihlášky přitom musí uvádět obory ve stejném pořadí. Opět platí, že dítě bude zapsáno automaticky na nejvýše uvedenou školu, na kterou se dostane.