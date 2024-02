Jen prvních 80. Část škol řadí žáky podle času e-přihlášky. To nesmějí, říká resort

Na rozdíl od deváťáků, kteří aktuálně čekají, až se systém pro přihlašování na střední školy spustí, má už Linda z Prahy maturitu několik let hotovou. Přesto i jí způsobil odložený start digitálního přihlašování komplikace. Škola, na kterou se hlásí, totiž dává přednost elektronické přihlášce.

„Potřebuji pomaturitní studium kvůli práci. Kdyby to nevyšlo, zkomplikovalo by mi to jak živobytí, tak péči o syna. Škola si do podmínek přijímacího řízení dala, že přijme bez dalších zkoušek prvních osmdesát uchazečů podle toho, jak přišly přihlášky. Ty se posílají přes Dipsy.cz. Před půlnocí jsem si všechno nachystala a až do čtvrtečních sedmi hodin ráno jsem nespala a pokoušela se přihlásit. Nepovedlo se,“ popisuje Linda, jejíž plné jméno redakce zná, ale na přání respondentky neuvádí.