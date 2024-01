Letos bez chaosu? Šéf Cermatu o nových přijímačkách, odpadne i ponižující praxe

Adresa přihlašovacího programu je www.dipsy.cz a všechny potřebné informace a odkazy najdou žáci i rodiče na stránkách www.prihlaskynastredni.cz . Digitalizovaný systém přijímacích zkoušek na střední školy stát zavedl po loňských problémech.

Chaos loňských přijímaček

Kvůli silným ročníkům se loni hlásil nadstandardně vysoký počet uchazečů o studium na středních školách. Největší zájem byl jako obvykle o gymnázia a vzhledem k tomu, že v prvním kole bylo možné podávat pouze dvě přihlášky, řada dětí se nedostala ani na jednu školu.

Ti, kteří neuspěli, mohli podat nové přihlášky v dalších kolech přijímaček. Ale třeba v Praze nebo ve středních Čechách vypsalo druhé kolo relativně malé množství gymnázií. Mezi rodiči pak propukla panika, která donutila politiky celý systém změnit.

Místo dvou tak budou moci uchazeči letos vybrat tři střední školy, kde by chtěli studovat. Vyberou si je v pořadí od priority číslo jedna po prioritu číslo tři.

„Pro příklad: když podáte přihlášku na tři školy a vaše dítě se dostane na všechny tři, tak ho systém přiřadí na první prioritní a na druhé a třetí škole už nebude blokovat místo ostatním uchazečům. Ti už nebudou čekat 14 dní v nejistotě, jak se rozhodnou ti, kteří uspěli na více školách,“ vysvětluje ředitel společnosti CERMAT.

Odpadá ponižující praxe

Odpadá tak ponižující praxe se zápisovými lístky a hlavně týdny stresu a nejistot, kdy uchazeči netušili, zda se na jednu ze škol dostali, či nikoliv. Ve druhém kole pak navíc loni zavládla panika nanovo. Rodiče přihlašovali své děti na deset, někdy i více škol a doufali, že tentokrát uspějí.

A také tato panika s případným druhým kolem letos podle Miroslava Krejčího odpadne. „Druhé kolo bude mít stejná pravidla jako první kolo a zároveň jsme druhé kolo zcentralizovali termínově.“

Podle něj se tedy 15. května dozvědí všichni uchazeči výsledky prvního kola. Následně do 20. května vypisují ředitelé druhá kola. „Od 20. května se tedy mohou podávat nové přihlášky a uchazeči mají čas do 24. května. A mohou si si podat opět maximálně tři přihlášky, tedy jako v prvním kole.“

Je nový systém funkční?

Novinkou je podle něj také to, že ve druhém kole se bude zohledňovat výsledek jednotné přijímací zkoušky z prvního kola. „U maturitních oborů se tedy ve druhém kole jednotná přijímací zkouška nebude znovu psát. No a potom je tam termín po půlce června, kdy se stejným způsobem zveřejní výsledky, kdo se kam dostal, případně nedostal. A pak mohou být vypisována i další kola, která už však nebudou centralizována.“

A je v tuto chvíli kompletní digitalizace přihláškového systému plně funkční? „Na programu stále pracujeme, ale v tuto chvíli je hotový modul pro ředitele škol, ve kterém budou zadávat kapacity a nastavovat obory. Tuto část systému otestovalo třicet ředitelů středních škol. Zapracovali jsme několik připomínek a nejpozději 15. ledna dostanou přístup do tohoto systému všichni ředitelé středních škol,“ uvádí Krejčí.

Ředitelé tedy vypíší všechny otevírané obory na další školní rok a nadefinují zároveň kapacity, tedy to, kolik přijmou v prvním kole přijímacího řízení studentů. „Do systému vpustíme 1. února i uchazeče a rodiče, konkrétně na stránky www.dipsy.cz a už teď tam jsou základní informace. Přihlášky bude možné podávat až do 20. února.“

Jak uvádí na svém webu CERMAT, budou mít zájemci na výběr tři různé způsoby, jak přihlášku na střední školy podat. První je výše popsaná elektronická přihláška. Podle ředitele Krejčího jde o nejjednodušší formu. On sám předpokládá, že ji využije největší množství rodičů.

Chytáky a nestandardní úkoly

Druhou možností je podat přihlášku po vytištění formuláře z online systému, anebo ji lze také osobně doručit či poslat poštou klasickým listinným způsobem. Krejčí zároveň uvedl, že elektronický systém je kapacitně připraven na zvýšenou zátěž na začátku a pak zejména v závěru přihlašovacích termínů, tedy mezi 1. a 20. únorem.

Hostem Rozstřelu byl také učitel Josef Bobek, který je ve společnosti CERMAT zodpovědný za samotnou podobu přijímacích zkoušek z matematiky. Moderátora Vladimíra Vokála zajímalo, zda se mají uchazeči o studium na středních školách znovu připravit na „chytáky“, tedy nestandardní úlohy.

Rodiče podobné záludnosti kritizují z toho důvodu, že se na ně nelze připravit a žáky podobné úkoly stresují. „Testy u přijímacích zkoušek jsou srovnávací. Kdybychom tam dali jen obyčejné příklady, které jsou běžné, notoricky známé, tak by nás určitě nepochválila gymnázia,“ vysvětluje Bobek.

Podle něj právě tyto nestandardní úlohy mohou poukázat na skutečně talentované děti. „Kdyby tam tyto úlohy nebyly a 50 bodů by bylo za běžné příklady, tak by mohlo 50 bodů získat třeba 40 dětí. Ale pokud má ředitel ve třídě místo jen pro 30 dětí, nastane problém. Opravdu si myslím, že tyto úlohy do zkoušek patří.“

CERMAT čelil v minulosti kritice za to, že na jednotných přijímačkách se často „přiživují“ různé firmy, které nabízejí žákům za vysoké ceny speciální kurzy. Ty mají děti na zkoušky účinně připravit. Tím jsou ale znevýhodněni žáci ze sociálně slabých rodin, které si podobné „přípravky“ dovolit nemohou.

I proto vznikla novinka: webová aplikace TAU, ve které si žáci mohou vyzkoušet příklady CERMATU z minulých let. Už teď si je zkusily desítky tisíc uživatelů a podle ředitele Krejčího už aplikace pokořila hranici jednoho a čtvrt milionu vyřešených úloh.