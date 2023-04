Cermat vsadil na opravování testů umělou inteligencí. Ušetří mu peníze i čas

Snaha ušetřit a hlavně urychlit procesy s nástupem Miroslava Krejčího do čela Cermatu nabrala na obrátkách. Bývalý zaměstnanec policejního prezidia v odboru informatiky a provozu informačních technologií má k zavádění novinek v IT velmi blízko.

Již dříve šéf Cermatu pro iDNES.cz popsal, jak probíhá vyhodnocování testů na střední školy. Zatímco uzavřené úlohy, při nichž žáci křížkují správnou odpověď, vyhodnocuje počítač, v případě otevřených – rozepisovacích – úloh musí každou jednu odpověď uchazeče zkontrolovat dva učitelé, neboli rateři. A právě část jejich práce při hodnocení částečně převzala umělá inteligence.

Software šetří čas ajťákům i učitelům

„Tři čtvrtiny softwaru, který zařizuje posílání úloh ze systému umělé inteligenci (AI) si napsala sama. Oproti práci vývojářů se jedná o urychlení v řádech dní,“ sdělil Krejčí.

Nejde ale o jediné zapojení zmíněné moderní technologie, jejíž schopnosti začínají pomalu využívat lidé i v jiných odvětvích. Ředitel organizace podřízené přímo ministerstvu školství svěřil AI i částečné vyhodnocování otevřených úloh. Software totiž dokáže přečíst různé druhy písma, jeho chybovost je navíc srovnatelná s člověkem. A v Cermatu nyní řeší i nasazení novějšího programu od Microsoftu a Google, jehož úspěšnost by dosahovala ještě lepších čísel.

Kromě nízkého počtu chyb se program vyznačuje i neuvěřitelnou rychlostí. „Rateři zvládnou ohodnotit třeba dva tisíce výřezů dané úlohy za hodinu. Poslední dny jsme trávili tím, abychom prolomili omezující limity Microsoftu, které jsou nastavené na jednu úlohu za sekundu. Nakonec se nám to podařilo a dosáhli jsme rychlosti 500 ohodnocených výřezů za sekundu,“ těší ředitele.

V porovnání s dvěma tisíci učiteli opravených úloh jich za stejný čas zvládne „počítač“ 1,8 milionu. „Samozřejmě se to pak musí přefiltrovat, odstranit chyby. Zatím to určitě není v takovém stavu, že by vše mohla hodnotit jenom umělá inteligence, ale myslím si, že se budeme schopni k maturitám dostat na rozsah jejího použití ve 20 až 40 procentech objemu úloh,“ přeje si Krejčí, který prozatím nasazuje program k hodnocení asi stovky tisíc napsaných odpovědí.

Expolicista přesto slibuje, že lidský faktor alespoň v minimálním množství zůstane v Cermatu k hodnocení testu zachovaný. „Máme úlohy, které AI nedokáže spolehlivě vyřešit. Nemůžeme ji proto postavit před úplné a samostatné rozhodování, jestli dítě bude, nebo nebude přijato na školu.“

Mezi problémové okruhy patří například rýsovací úlohy, příklady, v rámci jejichž vyhodnocení se kontroluje i postup nebo při hodnocení hraje prim i správná diakritika.

Umělou inteligenci nahradí digitalizované testy

Navzdory zapojení AI do vyhodnocování letošních testů na střední školy Cermat nepočítá v této fázi s úsporou. Na vině je složité zavádění do praxe. Zato při maturitní zkoušce by úřad mohl ušetřit až deset procent provozních nákladů, přičemž na vyhodnocení přijímaček a maturit ročně vynaloží okolo pěti milionů korun.

Tento způsob opravování určitých úloh je ale pouze dočasný. Krejčí se před nástupem do funkce zavázal, že by rád během dvou až tří let zcela digitalizoval přihlášky na střední školy, jejich testy a také maturity, což zopakoval i v nedávném rozhovoru pro iDNES.cz.

A tento scénář již s umělou inteligencí nepočítá – byla by ve většině případů nadbytečná. Zachovat by ji chtěl pouze pro vyhodnocování přijímaček na víceletá gymnázia, kde se prozatím digitalizace neplánuje. „Budeme program vylepšovat, aby toho každým rokem dělal více a ubíral práci lidem. Pak by mohlo dojít k rapidnímu zrychlení opravování, kdy budeme schopni zveřejnit výsledky dřív než nyní,“ zamýšlí se.