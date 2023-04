Školy už mají výsledky přijímaček, na 116 tisíc žáků musí čekat do středy

„Všechny střední školy dostaly dnes v 7:00 výsledky uchazečů jednotné přijímací zkoušky,“ uvedla mluvčí Cermatu Jana Patáková.

Na čtyřleté obory se zkoušky konaly 13. a 14. dubna a na víceletá gymnázia 17. a 18. dubna. Testy jednotných přijímacích zkoušek vytváří Cermat, který je příspěvkovou organizací ministerstva školství (MŠMT).

Studovat maturitní obory na středních školách (SŠ), na víceletých gymnáziích a nástavbách chce podle Cermatu letos 116 031 dětí, tedy o čtvrtinu víc než před šesti lety, kdy se centrálně zadávané zkoušky konaly poprvé. Žáci základních škol letos podali 212 344 přihlášek, tedy o 13 procent více než loni. Uchazeči si přitom mohli podat přihlášku na dvě školy, případně ještě navíc na sportovní gymnázia.

Jednotné přijímací zkoušky se skládají z testu z matematiky a češtiny. Ukrajinští uprchlíci, kterých je ve všech ročnících českých základních školách nyní okolo 40 000, skládali zkoušky v upravené podobě. Pro azylanty nebyl například povinný test z češtiny.

Kvůli silnému populačnímu ročníku lze podle odborníků na vzdělávání v některých regionech a oborech čekat problémy s kapacitou míst. Kolik jich je v nabídce pro prváky od letošního září, MŠMT podle dřívějšího vyjádření své mluvčí Anety Lednové neví.

Přehled mají zřizovatelé škol, tedy v případě SŠ obvykle kraje, řekla. Zejména kapacity středních škol se všeobecným vzděláváním, tedy hlavně gymnázií, podle odborníků nerostou přiměřeně k počtu zájemců.

Zrušení jednotných zkoušek

Mnozí odborníci na školství vybízejí ke zrušení jednotných přijímacích zkoušek. Podle nich nejsou spravedlivé, protože některým dětem před konáním zkoušek rodiče zaplatí přípravné kurzy, což je zvýhodňuje před jinými uchazeči, jejichž rodiny nemají tolik peněz.

Důležitou roli v přípravě na zkoušky hraje i rodinné zázemí školáka. To, že šance na vzdělání dětí v Česku výrazně ovlivňuje ekonomické a sociální postavení rodičů, uvedl například Daniel Münich z Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu.

Podle programového ředitele organizace EDUin Miroslava Hřebeckého je chybou nynějšího systému přihlašování na střední školy mimo jiné to, že žáci mohou podávat pouze dvě přihlášky. To podle něj vede k taktizování namísto volby oboru, kterému se žáci skutečně chtějí věnovat.

Hřebecký také kritizuje to, že veřejnost neví, jak jsou Cermatem vytvořené zkoušky provázané s učivem v základních školách. Známo není ani to, co úlohy v jednotných zkouškách testují, sdělil.