Vláda projedná zajištění peněz pro učitelé, probere využití letiště v Líních

Původní návrh nařízení z loňského října omezoval počet hrazených hodin o šest procent u základních škol a o 15 procent u středních škol. Školské odbory protestovaly, koncem listopadu stávkovaly téměř tři čtvrtiny škol. Zástupci školských organizací a odboráři pak vyjednali snížení o pět procent pro základní i střední školy.

Cílem nařízení, kdy by se snížil počet vyučovacích hodin a tím i počet učitelé, které jsou k jejich odučení potřební, je podle ministerstva školství zpomalit růst počtu kantorů a zajistit jim platy na 130 procentech průměrné mzdy. Novinka by měla platit od září. Ve hře je i možnost, že by rozdíl mohli doplácet zřizovatelé jednotlivých škol, to jsou v případě základních a mateřských obce a městské části, střední školy zpravidla zřizují samotné kraje.

Rozhodnutí o gigafactory v Líních

V Líních u Plzně měla vzniknout továrna na baterie do elektroaut za 120 miliard korun, koncern Volkswagen ale loni v listopadu oznámil, že o dalších lokalitách pro výstavbu gigafactory v Evropě nyní rozhodovat nebude.

Kabinet přitom tlačil na rychlé rozhodnutí. Armáda poté oznámila, že chce na letišti postavit logistické centrum pro české vojáky i NATO a základnu aktivních záloh krajského vojenského velitelství ve velikosti jednoho praporu kolem 600 lidí.

Na programu vlády je také 13 bodů týkajících se kontrolních závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu a stanovisek, která k nim vypracovaly úřady. Kabinet projedná i návrh novely zákonů o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a o požadavcích na přístupnost některých výrobků a služeb.

Zabývat se bude i jmenováním rektora Policejní akademie ČR na příští čtyři roky, koncepcí integrace cizinců či hodnocením plnění akčního plánu boje proti korupci na tento a minulý rok.

Ministři dostanou i zprávu o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost za minulý rok, informaci o chystané návštěvě ministra zahraničních věcí Jana Lipavského (Piráti) v Brazílii a Argentině nebo zprávu o naplňování Národního plánu obnovy.