Budování „elektrobenzínek“ se zpozdí, síť se rozšíří až za čtyři roky

Podle akčního plánu měla být v České republice do roku 2020 dostupná páteřní síť dobíjecích stanic, která by měla zajistit snadnější zavedení elektromobilů na tuzemské silnice. Původní termín se nakonec musel posunout.

„Podporu dobíjecích stanic zajišťujeme v rámci dotací, které spadají pod Operační program doprava. K zahájení programu však došlo oproti původnímu předpokladu o něco později. Schvalování ze strany Evropské komise trvalo o něco déle, než jsme očekávali. Komise posuzovala soulad dotačního programu s pravidly veřejné pomoci,“ uvedl za ministerstvo dopravy Zdeněk Neusar. Finální termín dokončení projektu se tak podle ministerstva posouvá na polovinu roku 2023.



„Na podporu infrastruktury dobíjecí stanic jsme momentálně vyčlenili 850 milionů korun, nicméně částka bude záviset i na zájmu potenciálních žadatelů o tyto dotace,“ uvedl Neusar. Pokud by o tuto dotaci nebyl dostatečný zájem, je podle něj možné peníze využít také na budování vodíkových stanic i stanic na LNG.

Podle statistik Asociace elektromobilového průmyslu bylo na našem území v dubnu 2018 celkem 415 nabíjecích stanic. Jedná se o jednotlivé konektory, kterými mohou řidiči automobilů nabít své vozy na veřejných místech. Jde tedy o jakési „elektrobenzínky“.

Systém se dá rozdělit na dvě základní kategorie. Jednak jsou to rychlodobíjecí stanice, jejichž úkolem je co nejrychleji doplnit energii v akumulátoru, aby mohl řidič pokračovat v jízdě, a zároveň jde o místa, která jsou určená pro delší stání a kde může nabíjení trvat déle, aniž by to řidiče omezovalo, například na parkovištích. Navyšovat by se měl počet obou složek systému.

„Vycházíme přitom i z Národního akčního plánu čisté mobility, který předpokládá, že vznikne 800 běžných a 500 rychlodobíjecích zařízení,“ doplňuje Neusar. V součtu se tedy jedná o trojnásobné navýšení oproti stavu z letošního jara. Pro rozvodnou síť by to však prozatím nemělo představovat problém.

Většina lidí dobíjí doma

„Na stávající úroveň spotřeby jsou přenosová síť i distribuční sítě dimenzovány dostatečně. Za předpokladu, že dosavadní průběžné investice do přenosových a distribučních kapacit budou dál pokračovat stejným tempem, to platí i pro zmíněné navýšení počtu veřejných dobíjecí stanic,“ uvedl za společnost ČEZ tiskový mluvčí Martin Schreier.

Společnost Škoda Auto DigiLab spustila v Praze pilotní fázi projektu mobilních nabíjecích stanic pro elektromobily.

Podle Schreiera totiž veřejné dobíjecí body představují aktuálně jenom deset procent z celkové energie, která se na dobíjení elektromobilů využívá. Majitelé elektromobilů daleko častěji prostě nabijí své vozidlo buďto přes noc doma, nebo přes den v práci. Skutečnou zátěží tak bude až masové rozšíření této technologie. Zatímco v letošním roce je u nás registrováno přes dva tisíce elektromobilů, v roce 2025 by jich po českých silnicích podle odhadu ČEZ mohly jezdit desítky tisíc.

Na nástup elektromobilové revoluce se připravují i výrobci vozidel. „Škoda auto představí do roku 2025 deset elektrifikovaných modelů,“ uvedl pro iDNES.cz za společnost její tiskový mluvčí Štěpán Řehák. V letošním roce automobilka Škoda přitom žádný elektromobil na trhu neměla.