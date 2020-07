Češi volí dovolenou v Česku. Nejvíc lákají jižní Čechy, další kraje zaostávají

Jaroslav Staněk z Jihlavy každoročně s rodinou vyrážel na dovolenou k moři do Itálie nebo Chorvatska do apartmánů. Letos namísto nejběžnější dovolené Čechů udělal změnu: koupil si obytný přívěs a s manželkou a dvěma dětmi vyrazil do kempu u Orlíku.