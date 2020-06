Do Srbska i Černé Hory od středy bez omezení. Česko přidává bezpečné země

„Zařazením (šesti zemí mimo EU) na seznam chceme jednak ulehčit situaci Čechům, kteří se přesto z dané země vracejí, protože např. splňují nějakou výjimku, a také chceme motivovat tyto státy, aby se k nám začaly chovat stejně, tedy umožnily cestování i pro naše občany bez podmínek,“ uvedl ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček.

Cestování cizinců z těchto zemí do Česka zatím tedy nebude možné. To by se mělo změnit v okamžiku, kdy země začnou bez omezení přijímat české turisty.



Mapa cestovatele #COVID19 Zdroj: Webové stránky Ministerstva zahraničních věcí

O další vlně rozvolňování bude EU jednat za dva týdny. Na unijním seznamu se nyní nachází 15 zemí, ze kterých mohou členské státy vycházet při tvorbě svého národního seznamu bezpečných zemí. Česko si tak rozšíření svého seznamu od toho evropského zúžilo.

Alžírsko, Gruzii, Maroko, Rwandu, Tunisko a Uruguay, které v evropském seznamu bezpečných zemí už figurují si Česko do toho svého prozatím nepřidalo. Na unijním seznamu figuruje také Čína, ale jen s podmínkou recipročních kroků čínských úřadů.