Souboj o stamiliardy. Babiš vystoupí ke stavbě nových jaderných zdrojů

Přetahovaná o stavbu nového bloku jaderné elektrárny v České republice, kde jde o stovky miliard korun, vstupuje do nové fáze. Do Poslanecké sněmovny kvůli tomu zamířili zástupci šesti firem - z USA, Ruska, Číny, Jižní Koreje, Japonska a Francie. Všechny zajímá, jak se česká vláda postaví ke stavbě dalšího jaderného bloku. To nastíní premiér Andrej Babiš.