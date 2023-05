Odvykat si od počítačů chce disciplínu, mohou pomoci i léky, míní adiktolog

Mezi mladistvými podle údajů z loňský rok ubývá závislosti na drogách. Můžete to potvrdit?

Ano, takový je trend posledních let. Počty mladých lidí užívajících návykové látky je ve srovnání s předchozími lety nižší. Týká se to jak cigaret a alkoholu, tak i ilegálních drog.

Vedle toho se mění i způsoby užívání. Na klesající míru kouření cigaret u mládeže má vliv dostupnost alternativních tabákových a nikotinových výrobků, které jsou ze zdravotního hlediska méně rizikové.

Jenže přicházejí nové závislosti.

V posledních letech významně vzrostlo užívání internetu a digitálních technologií mezi dětmi a mládeží. Je to spojené se změnou životního stylu dospívajících, s rozvojem internetu, přesunem řady aktivit na něj a nárůstem dostupnosti mobilních telefonů.

Jak se závislost na digitálních technologiích projevuje?

Stejně jako u jiných závislostí patří mezi jejich příznaky změny nálady. Po zapojení do aktivity se nálada zlepší. Zvyšuje se tolerance, kdy k navození původní nálady jsou potřeba větší dávky internetové aktivity.

Dále to jsou příznaky z odnětí, což jsou negativní pocity, pokud je činnost na internetu ukončena nebo nemůže probíhat. Objevují se konflikty ve vztazích, často s rodiči, partnery. Člověk se také může cítit provinile či se stydět při návratu k nadměrnému používání internetu i po obdobích kontroly. Dalšími charakteristikami jsou ztráta kontroly a času, případně i ztráta financí.

Jak se léčí závislost na digitálních technologiích?

Léčba probíhá nejčastěji formou individuální, skupinové či rodinné adiktologické terapie, případně psychoterapie. Cílem je zjistit příčinu problému a najít možnosti jeho řešení a zvládání. Mimo terapeutických sezení jsou důležitá i režimová opatření, která by měl jedinec i jeho rodina důsledně dodržovat. Mezi tato opatření patří nastavení omezení pro používání informačních technologií, stanovení pevné struktury dne a zařazení jiných smysluplných aktivit, které mohou vyplnit volný čas.

Souhrnná zpráva o závislostech za rok 2022 Podle ní je digitální technologie rizikově užívá zhruba 450 tisíc lidí. Nejvíce z nich je ve věkové kategorii 15 až 24 let. Dvě třetiny dětí ve věku osm až devět let již mají svůj první mobilní telefon. Dříve se děti setkávají s tablety, zhruba 27 procent z nich má vlastní už v šesti letech. Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti

Liší se léčba závislostí na digitálních technologiích oproti léčbě jiných návykových látek?

Tradiční abstinenčně orientovaný přístup v léčbě závislostí není na rozdíl od léčby látkových závislostí v případě digitálních závislostí příliš uplatňován. Digitální technologie jsou běžnou součástí každodenního života a abstinence od digitálních technologií a internetu může představovat překážku v pracovním i osobním životě. Léčba pro osoby s digitální závislostí jsou proto obvykle zaměřeny na snížení množství času věnovaného digitálním technologiím a zvýšení kontroly nad jejich používáním. Další možností je farmakoterapie.

Jsou nějaké rozdíly mezi odvykáním u dospělých a dospívajících?

U dětí a dospívajících hraje velkou roli rodina a rodiče. Jejich zapojení do terapie je téměř nezbytné. Někdy je rodičům doporučováno prostřednictvím aplikací kontrolovat chování dětí na internetu. Jedná o kontrolu aktivit, kterým se na internetu věnují, jako digitální hry či sociální sítě, a nastavení limitů pro čas, který na něm tráví. Dítě by mělo vědět o tom, že je na internetu monitorováno.

Co způsobuje nucené odvykání od digitálních technologií?

Projevuje se spíše nervozitou, úzkostí, smutkem, vztekem či podobnými emočními stavy.