Digitální závislosti jsou nová pandemie, Čechy ničí především sociální sítě

Zatímco u mužů si připustilo problém s nadužíváním digitálních platforem 22,6 procenta, v případě žen to bylo 33,6 procenta, tedy každá třetí. „Není mnoho Čechů, kteří by se bez sociálních sítí v dnešní době obešli. Alespoň několik hodin týdně jim propadne skoro 70 procent občanů. Nepřekvapí, že se to týká zejména mladších ročníků,“ uvedl generální ředitel agentury Median Přemysl Čech.

I mnohahodinové denní využívání sociálních sítí se ze dvou třetin týká mladších lidí mezi 18 a 44 lety. Celkem 43,8 procenta respondentů tráví na digitálních platformách dvě a více hodiny denně.

Tento poměr ale výrazně zvyšují ženy. 54,8 procenta žen přiznalo, že na sítích denně stráví více než dvě hodiny.