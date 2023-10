Hazard ohrožuje především ženy a seniory. Je pro ně sebemedikací, říká adiktolog

Ze statistik vyplývá, že hraní hazardu v covidových letech 2020 a 2021 mírně kleslo. Loni se ale vše vrátilo na hodnoty roku 2019 a v případě online her jsme na tom ještě hůř než před pandemií. Čemu to přičítáte?

Ta touha lidí po hazardních hrách byla předtím vysoká a v době covidu byly najednou omezené online sázky na sport a byly zavřené herny a kasina. Takže lidé neměli tolik možností hrát. Ti, co předtím hodně hráli v hernách a na automatech, tak si našli novou zábavu v podobě stíracích losů, jež si kupovali v trafikách. Ty losy jsou navržené tak, aby tam to vzrušení vydrželo co nejdelší dobu. Hodně lidí přešlo právě na online hazard, který má u nás obrovskou propagaci a je k dispozici 24 hodin denně.

U gamblera jediný problém, kromě rozvrácení vztahů, je to, že přijde o všechny peníze, které dokázal sehnat. Ale pořád si může půjčovat a dostávat se do neřešitelných situací. Prostě ten bod zlomu nastává mnohem později.