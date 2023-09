Města mohou lidem odpustit dluhy za popelnice či psy, dělají to jen některá

Podle pravidel stačí, když lidé na obecním úřadě či magistrátu zaplatí do konce listopadu jistinu, tedy holý dluh. A penále budou prominuta. Počítají se všechny resty, které vznikly před 30. zářím loňského roku. Jenže to neplatí pro každého.

Zásadní roli hraje, kde dlužník žije. V aktuálním Milostivém létu závisí výhradně na obcích, zda se do něj zapojí a umožní obyvatelům dluhy vyrovnat. A rozhodně ne všude na oddlužení občanů zastupitelé kývli. Navíc v řadě měst ani dva a půl měsíce před koncem akce není rozhodnuto.

„Milostivé léto běží od začátku prázdnin do konce listopadu. Lidé žijící tam, kde ještě zastupitelstvo nerozhodlo, nevědí, na čem jsou. A i pokud se město nebo obec zapojí, dlužníci budou mít na vyřízení méně času,“ kritizuje předseda Asociace občanských poraden Hynek Kalvoda.

Zastupitelstva se musí rozhodnout nejpozději do konce září. „Zastupitelé se přes prázdniny příliš nescházejí, zřejmě to nepovažovali za natolik důležité, aby svolali mimořádné zasedání. Proto se někde o připojení rozhoduje až nyní,“ domnívá se Kalvoda.

Stále se čeká třeba na České Budějovice, Jihlavu, Pardubice nebo Ostravu. V posledním jmenovaném městě jej zastupitelé pravděpodobně odmítnou. V materiálu přichystaném za středeční zasedání to náměstkyně primátora Lucie Baránková Vilamová (ANO) spolu s úředníky odůvodňuje tak, že si zatím nikdo o prominutí nepožádal ani se o ně nezajímal. Dlužníci městu nezaplatili 3,5 milionu korun, penále k prominutí představuje 600 tisíc. „Jedná se o dlouhodobé dlužníky s více exekucemi, kteří se správcem poplatku nekomunikují, a jde o pohledávky staršího data,“ stojí v materiálu.

Dalších 2 200 Ostravanů pak dluží nepatrné částky, dohromady ve výši 265 tisíc korun. Těm je ale zřejmě také neprominou, protože tyto bagatelní dluhy jsou součástí schvalovaného balíčku. „Odepsání těchto pohledávek způsobí administrativní zátěž, jež zpomalí vymáhací proces u standardních pohledávek,“ argumentuje náměstkyně v materiálu.

Výrazný rozdíl mezi dluhem a částkou, kterou lze prominout, má i Praha, která se do akce rovněž zapojí. Tam lidé dluží 13 milionů a odpustit jim lze 3 miliony korun.

● Co pro odpuštění penále udělat? Do 30. 11. 2023 zaplatit dlužný místní poplatek a požádat obecní či krajský úřad o odpuštění příslušenství(penále). Formuláře jsou k dispozici třeba na webu ochrance.cz. ● Lze dluh rozložit do splátek? Ano, pokud na jednotlivém místním poplatku dlužíte víc než 5 000 Kč. Úřad je potřeba o splátky požádat.

V Karlových Varech, Plzni nebo Liberci už účast v Milostivém létě vyloučili. Se shodným odůvodněním, že takové pohledávky, na něž by se pravidla Milostivého léta vztahovala, až na výjimky neevidují.

Oproti tomu třeba Brno vyčíslilo dluh na místních poplatcích na 56 milionů korun a k tomu penále za skoro 51 milionů. A zhruba tisícovka zanedbatelných dlužných částek už je prominuta, dohromady za skoro 200 tisíc korun.

Kancelář ombudsmana dlouhodobě tvrdí, že oddlužení je výhodné pro všechny zúčastněné strany. „Je vyšší šance, že lidé svůj dluh zaplatí, když vědí, že jim pak úřad odpustí jeho příslušenství (penále). Obcím zase ubude administrativa a náklady spojené s vymáháním obtížně dobytných pohledávek,“ vysvětluje ombudsman Stanislav Křeček.

„Zdrželo to vnitro“

Milostivé léto upravuje speciální zákon. Už jeho schválení přišlo podle Kalvody z Asociace občanských poraden na poslední chvíli. Prezident jej podepsal 7. června.

„Jenže ve Sbírce zákonů vyšel až 23. června. To už měla řada měst řádná zastupitelstva za sebou. Nechápu, proč se to tak výrazně zdrželo. Budu kvůli tomu interpelovat ministra vnitra (Víta Rakušana z hnutí STAN). Není možné, aby zákony, které mají platnost do určitého termínu, nebyly otištěné do pár dní,“ rozčiluje se jeden ze spoluautorů koncepce Milostivého léta, poslanec Patrik Nacher (ANO).

Lidé mohou letos vyřešit i dluhy za sociální pojištění, příspěvky na státní politiku zaměstnanosti, daňové nedoplatky a vůči soudům nebo Vězeňské službě. Ovšem jen ty, které nevymáhá exekutor.