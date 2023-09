Úroky, penále i sankce z dluhů odpustí i některé radnice v kraji

Lidem, kteří dluží na místních poplatcích, odpustí takzvané příslušenství dluhu, tedy penále, sankce, úrok či exekuční náklady. Samotný dluh ale splatit musí.

„Má to pro nás smysl, protože nám to dá šanci dostat se alespoň k samotné dlužné částce. Také se zbavíme zátěže s administrativou související s vymáháním, zbytečně za ni, především v souvislosti s nižšími dluhy, vydáváme peníze,“ vysvětlila místostarostka Rýmařova Lenka Vavřičková, proč se vedení města pro krok rozhodlo. Tamní zastupitelé o tom hlasovali ve čtvrtek.

Minulý týden s tímtéž souhlasili zastupitelé v Opavě, začátkem září v Kravařích a v červnu například v Ludgeřovicích. Lidem tam tak zaniknou takzvané bagatelní nedoplatky, tedy ty, které nepřesahují 200 korun. Zároveň si mohou požádat o odpuštění příslušenství dluhů za místní poplatky, třeba za odpad.

„U bagatelních dluhů u nás jde o sedmdesát dlužníků a částku v součtu zhruba osm tisíc korun. Ty zaniknou automaticky. U daňových exekucí jde o 150 případů a částku 75 tisíc korun, ti si ale musí aktivně zažádat a zároveň zaplatit dluh,“ uvedla rýmařovská místostarostka.

V Opavě je výše bagatelních nedoplatků zhruba 11 tisíc korun, neuhrazené exekuční náklady z dluhů pak dělají 281 tisíc korun. Právě exekuční náklady čítající 500 korun jsou v Opavě oním příslušenstvím, jež může být odpuštěno. Jinde jde o úroky podle výše dluhu.

„V Kravařích se milostivé léto týká devíti osob, u kterých dělají úroky třicet procent z původní částky. Pokud občan nezaplatil poplatek 700 korun za osobu, což je svoz odpadu, byl mu vyměřen platební výměr na částku 910 korun a 210 korun je úrok, který se mu za splnění podmínek odpustí,“ nastínila mluvčí kravařské radnice Eva Hanzlíková. Bagatelní nedoplatky radnice eviduje jen ve třech případech.

Někde není současný zákon využitelný

Milostivé léto platí pro dluhy vzniklé do konce loňského září, nevymáhané soudním exekutorem. „Dlužník musí podat na úřad žádost o mimořádné odpuštění příslušenství daně a zaplatit dluh vymáhaný exekučním příkazem nejpozději do 30. listopadu 2023. V případě dluhu vyššího než pět tisíc korun je možné jej uhradit ve dvanácti měsíčních splátkách,“ upřesnil mluvčí opavské radnice Roman Konečný.

Mnohde v regionu od odpuštění dluhů ale ustoupili. „U nás by se to týkalo jen poplatků za odpady, u jiných poplatků nenačítáme příslušenství. V Karviné se ale už několik let odpady neplatí a dluhy, které evidujeme z doby předtím, pocházejí od notorických dlužníků v exekucích,“ vysvětlil mluvčí Karviné Lukáš Hudeček.

Rovněž Ostrava eviduje dlouhodobé dlužníky s více exekucemi, kteří nekomunikují.

Využití zákona nenašlo ani hejtmanství. „V podmínkách kraje není současný zákon využitelný, což konstatovala rada kraje v červnu tohoto roku na základě informací o jediném dlužníku, na kterého by mohl zákon dopadat a u kterého není ani předpoklad jeho využití,“ vysvětlila Miroslava Chlebounová z tiskového oddělení kraje.