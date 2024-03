Milostivé léto na zdravotní pojištění nepomůže nikomu, varuje Člověk v tísni

Šanci na zbavení se penále a exekučních nákladů budou mít ti lidé, kteří nemají řádně uhrazené odvody na veřejné zdravotní pojištění a přihlásí se k úhradě celého dlužného pojistného.

Znění, které předložilo ministerstvo zdravotnictví a shodli se na něm ve středu ve zkráceném řízení poslanci, se však nelíbí lidem v terénu. Týká se pouze zlomku dlužníků, tvrdí dluhový expert Daniel Hůle z Člověka v tísni. Vyzval také senátory, aby „chybu poslanců napravili“.

Princip milostivého léta stojí na odpuštění příslušenství při zaplacení původního dluhu. Podle poslanci schváleného návrhu budou dlužníci moci využít tuto příležitost pouze v případě, že dlužné pojistné i dlužné penále jsou již vymáhány v takzvané daňové exekuci. Jinými slovy, pokud u nich existuje souběh více dluhů v exekucích.

Využili jste některé z předchozích kol milostivého léta? Ano 18 %(2 hlasy) Ne 82 %(9 hlasů)

„Ale takto pojišťovny dluhy prakticky nevymáhají. Většinou si déle nechají dluh na pojistném u sebe a průběžně posílají do vymáhání a do daňové exekuce pouze dlužné penále,“ upozorňuje Hůle.

Pokud dluh vymáhá pouze samotná pojišťovna nebo třeba soudní exekutor, lidé na odpuštění nedosáhnou. Stejně tak jsou bez šance ti, jimž se daňovou exekucí řeší zvlášť dluh na penále nebo zvlášť dluh na pojistném.

„Od ministra Válka je to podraz“

Hůle pravidla, která ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) předložil, vnímá jako „ohromný podraz“. „Loni v červnu (Válek) sliboval, že milostivé léto připraví jeho ministerstvo tak, jako bylo schváleno Pojistné milostivé léto pro Českou správu sociálního zabezpečení. S jediným rozdílem, že se bude vztahovat pouze na fyzické osoby, a nikoliv právnické. Stávající návrh bude moci uplatnit jen opravdu malé procento dlužníků,“ varuje Hůle.

Ministerstvo argumentuje třeba tím, že nechtělo připravit pojišťovny o zdroj peněz pro jejich fondy prevence. Třeba fond na pomoc celiakům se platí právě z dlužných penále. „Přijde mi patologické motivovat generování penále existencí programu, byť bohulibého,“ podotýká Hůle.

Organizace Člověk v tísni už se od takové podoby milostivého léta distancovala a odmítá se do něj zapojovat. V minulých ročnících to byl právě Člověk v tísni, který lidem zprostředkovával rady a pomoc při zapojování se do oddlužovací akce.

Lidé na zdravotním pojištění dluží největší zdravotní pojišťovně VZP podle posledních dostupných dat více než 21 miliard korun.

Zdravotní pojištění je v Česku povinné. A dluh na něm je jedním z nejčastějších nesplacených závazků. Třeba i proto, že zdravotní pojišťovny nemají povinnost o vzniku dluhu informovat a velkou roli hraje nepozornost.

Jak dluh nejčastěji vzniká? záměrné vyhýbání se řádné platbě

absence informací, kdo a kdy je povinen pojištění hradit

platba nižší než stanovené částky

nesprávný či chybějící variabilní a konstantní symbol

chybné číslo bankovního účtu

Zdroj: kontrolaexekuce.cz

Pokud člověk neplatí, za každý kalendářní den mu naskakuje penále ve výši přesně 0,0322 procenta dlužné částky.

Jen u Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) nemá řádně uhrazenou tuto pojistku, která zajišťuje přístup k bezplatné lékařské péči v Česku, na 200 tisíc lidí. Celkově jí podle posledních loňských dat lidé dluží více než 21 miliard korun.

A mezi dlužníky jsou i mladí lidé. „Dětem, které se po střední škole včas nenahlásily na Úřad práce a chvíli trvalo, než si našly nějakou brigádu nebo práci, naběhl dluh na zdravotním pojištění čistě z důvodu nevědomosti o této povinnosti,“ podotýká Hůle.

Jenže podle současných pravidel, která ještě musí potvrdit senátoři, se jen u VZP do milostivého léta bude moci zapojit pouze asi 15 tisíc lidí. „Jde přibližně o 12 až 15 tisíc případů daňových exekucí v objemu nižších stovek milionů, asi 300 milionů korun,“ uvedl pro iDNES.cz místopředseda lidovců a předseda správní rady VZP Tom Philipp.

Lidé mohou o prominutí žádat i pojišťovnu

Mezi autory předlohy zákona patří Patrik Nacher (ANO), Marek Výborný (KDU-ČSL), Barbora Urbanová (STAN) a Jakub Michálek (Piráti). Těm dlužníkům, kterým již nabíhá penále, ale ještě nečelí daňové exekuci, předkladatelé radí, aby žádali pojišťovnu o takzvané odstranění tvrdosti zákona. Údajně se lidem většinou odpouští nejméně polovina dlužného penále, v některých případech i celé.

Poslanci očekávají, že o odpuštění penále požádají nižší tisíce dlužníků. Zaplacené pojistné by se pak mohlo vyšplhat na desítky milionů korun. Odpuštěné penále by mohlo podle předkladatelů představovat nižší desítky milionů korun.