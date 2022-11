Na Čechy se valí exekuční lavina. Dluhová past hrozí i střední třídě

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Je to jen zdánlivě dobrá zpráva: v Česku klesá počet lidí v exekuci, snižují se i počty exekučních řízení. Vyplývá to z analýzy Institutu prevence a řešení předlužení. Trend potvrzuje i Exekutorská komora. Ta však varuje, že příznivé období končí a do exekuce se vlivem drahých energií, rostoucích úrokových sazeb a rostoucí nezaměstnanosti dostane víc lidí než dřív.