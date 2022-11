Milostivé léto III bude i pro firmy. Pomůže se zbavit dluhů na pojistném

„Vzhledem k tomu, že drtivá většina dluhů spojených s pojistným na sociální zabezpečení není vymáhána soudními exekutory, má projekt Milostivé léto pouze omezený dopad do oblasti sociálního zabezpečení,“ píše ministerstvo v důvodové zprávě. Návrh zákona tak podle resortu aplikuje koncept Milostivého léta na ty dluhy na pojistném na sociální zabezpečení, na které předchozí akce nedosáhly.

Pokud návrh projde, akce by se měla konat od 1. července do 30. listopadu 2023. Pokud dlužníci v tomto časovém rozmezí uhradí dlužnou částku, penále a náklady na exekuci jim budou odpuštěny. Týká se to však jen dluhů, které vznikly do 30. září 2022.

Akce se vůbec poprvé nebude týkat jen fyzických, ale také právnických osob. V praxi musí dlužník, který se rozhodne této „amnestie“ využít, ČSSZ v období od července do listopadu tuto skutečnost oznámit přes elektronickou aplikaci úřadu a následně danou částku uhradit.

Podle MPSV by se milostivé léto mohlo týkat až 715 tisíc fyzických osob a 262 tisíc právnických osob. Uhrazený dluh by se pak mohl vyšplhat až na 20,7 miliard korun u skupiny první a na 36 miliard u skupiny druhé, odpuštěné penále ministerstvo odhadlo na 10,5 miliard, respektive 7,5 miliard korun. Zdaleka ne všichni dlužníci ale musí akce využít, reálný dopad tak pravděpodobně bude nižší.

Návrh zákona počítá i s možností hrazení dluhu v několika splátkách. Konkrétně při dluhu na pojistném do výše 50 tisíc korun může být částka rozložena do dvanácti měsíčních splátek, při dluhu vyšším než 50 tisíc korun je rozložena do šedesáti měsíčních splátek.

Zákon ještě musí schválit vláda a následně i obě komory Parlamentu. Podepsat jej také musí prezident republiky.

Vlastní milostivé léto chystá na příští rok i ministerstvo financí, týkat se bude daňových dluhů u resortu samotného, Finanční či Celní správy. To se však má týkat jen fyzických osob.

První milostivé léto proběhlo na podzim a v zimě 2021, druhé kolo pak od září do konce listopadu 2022. Obě akce pomohly lidem zbavit se snadněji dluhů u veřejných institucí, jako jsou města a obce, úřady, školy či třeba státní a polostátní firmy. Týkaly se však jen těch dluhů, které vymáhá soudní exekutor.