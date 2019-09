Přejmenujeme dětské skupiny na jesle, zaplatí je stát, plánuje Maláčová

10:28 , aktualizováno 10:28

V Česku by od roku 2021 mohly znovu začít fungovat jesle, na jejichž provoz by přispíval stát. Podle plánů ministerstva práce by se na ně měly změnit nynější dětské skupiny. Na místo pro dítě pracujících či studujících rodičů, jemuž by ještě nebyly čtyři roky, by pak zařízení mohlo z rozpočtu dostávat 5 000 korun měsíčně.