O alternativní školky je mezi rodiči zájem, i když si musí připlatit

„Máme u nás třeba děti, které nejsou očkované, a tudíž by do klasické školky nemohly. Chodí sem ale samozřejmě i ty, co očkování mají. Jejich rodiče zase oceňují téměř neustálý pobyt našich svěřenců venku, líbí se jim náš individuální a respektující přístup nebo i jídlo, co vaříme,“ nastínila Eva Bačkovská.

Provozuje Lesní klub Šalamounkův Dvoreček, jenž donedávna fungoval v provizorních prostorách v Chotěboři. Nyní má zázemí v Horním Mlýně v údolí řeky Doubravy kousek za městem.



Na nedostatek zájemců si provozovatelé stěžovat nemohou, kapacita je téměř naplněná. „Pár volných míst máme na méně vytížené dny, jako je čtvrtek a pátek,“ podotkla Bačkovská s tím, že do klubu dochází kolem patnácti dětí denně.

V lednu se navíc bude otevírat dětská skupina pro takzvaný „střední proud“. Budou v ní jen očkované děti, jež se mohou ještě hlásit. I zázemí pro pobyt bude více komfortní - přímo v budově mlýna.

Průvodci neuplatňují direktivní přístup, respektují názor dětí

Takzvaní průvodci v tomto lesním klubu s dětmi tráví maximum času venku. Dění v přírodě se promítá i do programu, jenž je hodně ovlivněn pravidelnými rituály a ročními svátky.

„Líbí se mi, že se tam neuplatňuje nadřazený a direktivní přístup dospělého - průvodci s dětmi hodně diskutují, respektují jejich názor, berou v potaz to, že každé dítě je individualita. Do dění se také zapojují rodiče,“ uvedla Jana Vaňková ze Sobíňova pár důvodů, proč její syn do klubu několik let chodil.

Měsíční školné, dochází-li dítě na pět dní v týdnu, vyjde v Šalamounkově Dvorečku na dva tisíce.

Velký zájem rodičů evidují i v soukromé Montessori školce v Pelhřimově. Ta před šesti lety začínala s dvanácti dětmi, nyní jich dochází osmatřicet. „Tento počet je vzhledem k prostorám, co máme k dispozici, maximální,“ uvedla Jana Leligdonová z Montessori Pelhřimov.



O oblibě mateřinky svědčí podle ní například fakt, že mnozí rodiče si místa v ní zamlouvají už v době, kdy je jejich ratolestem třeba jen rok. Přitom až na výjimky jsou děti přijímány od tří let.

Levnější církevní školka cílí na budování mezilidských vztahů

A proč zrovna Montessori? „Obracejí se na nás lidé, kteří o Montessori pedagogice už něco vědí. Reklamu už ani nepotřebujeme, ta nejlepší je, že si rodiče o nás řeknou mezi sebou,“ vylíčila Leligdonová.

Školné v pelhřimovské Montessori školce vyjde při celodenní docházce dítěte na osmnáct set za měsíc.

Podle Petry Koblicové, ředitelky pacovské Církevní mateřské školy Jonáš, k nim dávají děti rodiče, kteří o předškolním vzdělávání svých potomků více přemýšlejí. Zájem o místa v této školce s kapacitou pětadvacet dětí je podle ní stabilní.

„Ač jsme církevní školka, dětí z rodin praktikujících věřících tu máme maximálně třetinu. Rodiče někdy spíš oceňují náš důraz na budování mezilidských vztahů a úzké propojení s rodinou. Děti například pravidelně docházejí do domovů pro seniory,“ vysvětlila Koblicová.

Měsíční školné v této mateřince se navíc významně neliší od klasické školky - pro děti s celodenní docházkou činí 400 korun.

Dětský klub ohlídá ratolesti po dvě dopoledne v týdnu

Rodiče, jejichž děti ještě nejsou zralé na pravidelný každodenní pobyt ve školce, často využívají i možnosti nejrůznějších mateřských a rodinných center.



Příkladem je třeba Markéta ze Žďáru nad Sázavou. „Když jsem byla doma s mladším dítětem, chtěla jsem, aby se dvouapůlletý syn dostal víc mezi vrstevníky a starší děti. Zároveň mi ale ještě nepřišel zralý na klasickou školku. Takže jsem zvolila Rodinné centrum Srdíčko, kam docházel do klubu, který fungoval dvě dopoledne týdně. To mi přišlo akorát,“ vzpomíná mladá maminka.

O umístění potomka v Klubu Brouček ve žďárském Srdíčku je mezi rodiči dlouhodobě velký zájem. Místa pro děti ve věku od dva a půl roku do pěti let se tam zamlouvají dopředu a málokdy zůstane nějaké volné.

„Jednou z našich výhod je určitě individuální přístup k dětem. Máme jich tu šestnáct a věnují se jim tři lidé. Chodí k nám i holčička, jež není očkovaná. Často jsou to i starší děti, které u nás mají mladšího sourozence a spíš než do školky chtějí chodit někam s ním,“ přiblížila Jana Kamarádová ze žďárského Rodinného centra Srdíčko, jež provozuje Kolpingovo dílo České republiky.

Za jeden dopolední pobyt dítěte v klubu rodiče zaplatí dvě stě korun, permanentka na deset vstupů vyjde na čtrnáct set.