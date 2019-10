Rath dostal výzvu k nástupu do vězení, termín nástupu jeho advokát neuvedl

„Dostal to. Dál bych to nekomentoval,“ potvrdil Černý pro iROZHLAS.cz. Termín nástupu exhejtmana do výkonu trestu však neuvedl.

Ani sám Rath se k informaci nechtěl příliš vyjadřovat. „Situace je taková, že rozsudek je. Až mi přijde povolání k nástupu do věznice, tak nastoupím,“ řekl webu.

Pražský vrchní soud vydal pravomocný rozsudek na konci srpna letošního roku a poslal Ratha do vězení na 7 let. Také mu uložil peněžitý trest ve výši 10 milionů korun, přičemž rozhodl, že v případě, že by Rath ve stanovené lhůtě tyto peníze nezaplatil, jeho trest se zpřísní ještě o 2,5 roku.

Korupční kauza začala už v roce 2012, kdy Ratha zadržela policie se sedmi miliony korun v hotovosti. Při domovní prohlídce jich pak objevila dalších deset, za měsíc byl pak Rath vydán k trestnímu stíhání. Spolu s exhejtmanem bylo obviněno také několik dalších lidí, včetně bývalé ředitelky kladenské nemocnice Kateřiny Kottové a jejího manžela Petra. Ti mají podle soudu ve vězení strávit 6 let.