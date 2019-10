Rath se vyjádřil před nástupem do vězení. Soud mu za korupci uložil 7 let

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Nevím, jestli se na to dá připravit. Problém je, že ten můj proces je politický a byl politický od začátku,“ uvedl Rath na zahradě svého domu v Hostivici.



Poslední den před nástupem strávil vyřizováním administrativy, byl také na zubařském vyšetření. Žádné pacienty už v pondělís neošetřil. „Dneska už ne, musel jsem je odvolat, abych stihl předat zbývající věci,“ dodal.



Obsílku o nástupu do výkonu trestu dostal Rath minulé úterý, nastoupit má právě dnes. „Nestandardní je i pětidenní lhůta, kdy v tom je ještě víkend, takže toho moc nezařídíte. Musím předat praxi a věci s tím související, což je časově náročné a jsem v ‚pressu’,“ stěžoval si poté Rath.

Pravomocný rozsudek vydal pražský vrchní soud na konci srpna, Ratha poslal do vězení na 7 let. Uložil mu také peněžitý trest ve výši 10 milionů korun, přičemž rozhodl, že v případě, že by Rath ve stanovené lhůtě tyto peníze nezaplatil, jeho trest se zpřísní ještě o 2,5 roku.

Korupční kauza začala už v roce 2012, kdy Ratha zadržela policie se sedmi miliony korun v hotovosti.

Při domovní prohlídce jich pak objevila dalších deset, za měsíc byl pak Rath vydán k trestnímu stíhání. Spolu s exhejtmanem bylo obviněno také několik dalších lidí, včetně bývalé ředitelky kladenské nemocnice Kateřiny Kottové a jejího manžela Petra. Ti mají podle soudu ve vězení strávit 6 let.